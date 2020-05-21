Говорила - Khayat выпустил песню впервые за полгода

Khayat Говорила / Youtube

Участник Голоса Андрей Хайат, который поразил всех на национальном отборе на Евровидение 2020 представил свою новую песню Говорила, опубликовав пока что аудио с лирик-заставкой.

Андрей Хайат сам подписал песню, и прокомментировал ее в своем Instagram.

"Мы живем в мире, где сплетни и обман стали неотъемлемой частью нашей будничной жизни. "Говорила" – это не персонифицированная история, а взгляд со стороны на типичную жизненную ситуацию, где я выступаю в роли рассказчика. Песня проникнута идеей о том, что счастье любит тишину и правду, но я уверен, что каждый из вас увидит свой личный смысл сквозь призму собственных наблюдений и опыта", - говорит он.

Khayat - Говорила слушать онлайн новую песню:

Khayat Говорла - Текст песни

Говорила мати

Не ходи гуляти

Ой тікала з хати

Як поляже спати

Говорила мила

Ходе поле оре

А на тому полі

Коїлося горе

(Х2)

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

А тебе загубе

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

Не любе

Приспів (Х2)

Говорила, говорила

Говорила оу оу оуууу

Не любила, не любила

Воу оу оу оуууу

2.Говорили люди

Ти була усюди

Ти була усюди

Що ж то з нами буде

Нехай тебе люба

Інший приголубе

Інший приголубе

Опісля забуде

(Х2)

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

А тебе загубе

Забуде, забуде

Бо не одну любе

Бо не одну любе

Не любе

Приспів (Х2)

Говорила, говорила

Говорила оу оу оуууу

Не любила, не любила

Воу оу оу оуууу

Говорила, говорила, говорила, оу оу оуууу

Не любила, не любила воу оу оу оуууу

Приспів (Х2)

Говорила, говорила

Говорила оу оу оуууу

Не любила, не любила

Воу оу оу оуууу

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