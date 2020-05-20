Небейбі - участницы Від пацанки до панянки сняли клип на заглавную песню

Пацанки записали клип #Небейбі / Новый канал

Украинская певица Jerry Heil приехала на съемки шоу Від пацанки до панянки 2020, чтобы записать с участницами реалити на Новом канале клип.

О том, что Jerry Heil написала саундтрек к четвертому сезону реалити Від пацанки до панянки на Новом канале стало известно еще за неделю до премьеры проекта.

На создание трека украинской певице понадобилось совсем немного времени. Вдохновившись историями пацанок, она написала пронзительный текст, который затронул за живое не только наших героинь, но и зрителей.

Новый канал решил создать альтернативную версию клипа на хит Jerry Heil #Небейбі. Ее съемки прошли на тринадцатой неделе Від пацанки до панянки 2020. На реализацию задумки у команды был всего один день, ведь запись ролика проходила параллельно со работой над реалити.

"Мы изначально знали, что снимем клип на саундтрек, и что его сюжет будет вращаться вокруг наших девочек. Вопрос был в том, где снимать: на улице или в помещении. В итоге остановились на павильоне, ведь тогда уже хорошо похолодало. Время было ограничено, так как клип снимали в рамках проекта. На подготовку и непосредственно съемку – только один день", – вспоминает руководитель проекта Ксения Бабенко.

#Небейбі / Новый канал

В клипе решили передать историю каждой девочки. Во время обсуждений возникла идея создать мини-мирки участниц. Ситуации, в которых они жили, и которые ярче всего их характеризуют. Проблемы и их решения.

"Подготовка к съемкам длилась недолго: декорацию строили ночь и день. Сложность заключалась в том, что в один день было запланировано очень много съемок, параллельно с клипом мы снимали сюжет реалити. Между девочками были сильные конфликты, и это повлияло на длительность процесса. Пацанки психовали и дрались, а мы долго разбирались с их ссорами. Тем не менее, у нас получилось все сделать вовремя", – вспоминает Ксения Бабенко.

#Небейбі - бэкстейдж съемок клипа на песню Jerry Heil:

В клипе на песню Jerry Heil #Небейбі пацанки сыграли самих себя. Под каждую из участниц были созданы отдельные комнаты-декорации. Они отражали боль, с которой девушки столкнулись в прошлом, и которая не дает им жить на полную. Так, Юлю #Бандитку Чигринец отправили в комнату с цепями, Женю #Батюшку Мазур – в "наркопритон", Вике #Боксерше Алехиной напомнили, как она причиняла себе физическую боль, а Кате #Сереге Большаковой – жизнь в интернате.

"Мы не раз говорили пацанкам, что прошлое нужно помнить, но не жить в нем. И этот клип – наглядная иллюстрация. Участницы разрушили все свое старое и переродились. Фениксы являются красной линией всего сезона. Они возрождаются из пепла. Мы бы сожгли эти мирки, если можно было, но пока только разрушили", - обьяснила Ксения Бабенко

Съемки заняли 6 часов. На площадке было задействовано полсотни человек, в том числе и психолог Наталья Борисова. Она помогала пацанкам справляться с паникой, когда те погружались в болезненные воспоминания.

"Не все участницы были морально готовы к такому испытанию, поэтому помощь психолога Натальи Борисовой была как нельзя кстати", - добавила руководитель проекта.

#Небейбі - смотреть онлайн клип на песню Jerry Heil:

Напомним, еще вначале февраля появилась оригинальная песня Jerry Heil #Небейбі!, которую сделали заглавной для шоу Від пацанки до панянки.

Как известно, 13 выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки оказался напряженным и очень тяжелым.

Кто ушел в 13 выпуске - можете прочитать на Главреде.