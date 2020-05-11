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Від пацанки до панянки 4 сезон 13 выпуск - кто ушел

11 мая 2020, 20:55

Двенадцатый выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 11 мая. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 13 выпуске 11-05-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 13 выпуске 11-05-2020 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Тринадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 11 мая на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.

Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце тринадцатой недели все преподаватели сделали неожиданно резкое решение, и пацанки пожалели о своем поведении в течении недели. Кто и почему ушел в 13 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

Впервые за много недель девушки устроили беспорядок на шоу, и подрались прямо посреди съемок клипа Jerry Heil.

Конфликт в Евгении #Батюшки возник с Юлей #Бандиткой Чигринец и Викой #Боксершей Алехиной. С первых дней между девушками идет борьба за лидерство.

"Мне очень стыдно, особенно перед Екатериной Виноградовой. Ведь именно для меня она применила свое право вето и вернула в Школу леди. Я расстроила ее своим поведением", – откровенно призналась Женя #Батюшка Мазур.

Замдиректора Школы леди Екатерина Виноградова заступилась за Женю.

"Что бы Юлия ни говорила, но она в течение недели сознательно провоцировала Евгению. Она почему-то решила, что имеет статус особенной и неприкосновенной. Мы слишком многое ей прощали", - сказала она.

Ирина Зайцева была крайне разочарована Алехиной - президентом пацанок.

"Она считает себя лучшей из лучших и убеждена, что звание президента Школы гарантирует ей победу или хотя бы участие в финале", - отметила женщина.

Раскритиковали преподаватели поведение и других пацанок, чем поставили под угрозу дальнейшее участие всей пятерки.

"На этой неделе уже не будет ни лучшей, ни худшей ученицы. Они все вышли на финишную прямую. И теперь каждая работает на главный результат – победу в проекте", – подытожила Татьяна Мокриди, директор Школы леди.

Преподаватели не стали никого выгонять, и взяли перерыв на неделю - до полуфинала.

Напомним, все новые выпуск шоу Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом Канале в 19-00. Кроме того, их можно смотреть и читать обзоры на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса Новый канал
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