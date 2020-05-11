Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 11-05-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 11-05-2020 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. тринадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 11 мая на Новом канале в 19-00.

В 13 выпуске пацанки пошли в салон красоты, где им подобрали свои прически и даже наряды. Также они окончательно решили забыть свое прошлое и перейти к новым себе - а в этом им помогли в салоне красоты. Также пацанки снялись в новом клипе Jerry Heil.

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Утром в понедельник 13 недели девушки проснулись и увидели пять разноцветных веревок, которые были привязаны к каждой кровати и вели в гостиную. Юля Чигринец вспомнила свой черный юмор - мол, кто следующий покинет реалити, тот сразу пойдет в петлю. Но в каждой шутке есть доля правды…

Девушек поставили в известность, что теперь они должны начать жизнь с начала, и окончательно попрощаться с прошлым. Для этого в холле были голуби в клетках

Поскольку шоу Від пацанки до панянки снималось до начала карантина из-за коронавируса, девушек на 13 неделе повели в салон красоты - то, чего они так долго ждали. Пацанки прошли много испытаний, чтобы в корне изменить внутренний мир. Пришло время и внешнего апгрейда! Феи красоты прокачали участниц и сделали:

новую прическу;

инъекции красоты;

макияж;

эпиляцию.

И самое главное – стилисты подобрали новый стиль одежды для пацанок. Вот Только Мазур едва пережила эпиляцию всего тела, а #Мивина - увеличение губ.

Зато Юля решила довести Настю, и всю неделю ту провоцировала. Насколько удачными были попытки вывести из себя Настю, которая занималась борьбой и прекрасно умеет себя контролировать.

"Нас привезли в салон красоты. Пока Алехиной и Мазур делали стрижку, я, Чигринец и #Мивина спустились вниз. Смотрю, стоит медицинское кресло: рожать, что ли, нас отправили. Оказалось, там принимает косметолог, и нам будут делать инъекции красоты в губы. Первой пошла я. Косметолог обещала сделать местную анестезию, чтобы не было больно. Но что-то она не помогла. Самое ужасное, на мне два раза ломалась игла. Это знак: колоть ничего не надо. Было очень больно, – рассказывает Катюша Большакова.

Зато результат, так сказать, на лицо.

"Посмотрела на Катюшу: Господи, так это же Лобода номер два. Бегом запрыгнула на кресло. Вообще не было страшно. У меня до этого знаете, сколько пирсингов было? Так что эти уколы красоты показались укусом комарика"– смеется Юля #Бандитка Чигринец.

Від пацанки до панянки 2020 смотреть онлайн 13 випуск 11-05-2020 / Новый канал

Кроме того, Пацанки снялись в клипе Jerry Heil. Участница отбора на евровидение записала песню для пацанок еще до осени 2019, и теперь девушки приняли участи в съемках клипа про себя. За четыре месяца песню #Небейбі на YouTube прослушали более миллиона раз, и настало время продолждения.

Jerry Heil сама встретилась с участницами шоу, и рассказала о своем нелегком пути к тому, кем она стала.

"Она жила на каких-то очень непорядочных квартирах. Ей приходилось переступать через алкашей, чтобы дойти домой. А когда Jerry Heil насобирала 30 тысяч гривен, чтобы снять первый клип, тот оказался провальным", – удивляется Женя Мазур.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

Новый канал решил показать свою версию клипа на песню #Небейбі. Пацанки сыграли самих себя в очень знакомых декорациях. Юлю #Бандитку Чигринец отправили в комнату с цепями, Женю #Батюшку Мазур – в наркопритон, Вике #Боксерше Алехиной напомнили о том, как она причиняла себе физическую боль, а Катюше – жизнь в интернате.

"На декорациях были надписи: "Катя – дрянь", "Мы всем расскажем, какая ты шлюха". Мыслями я была в интернате. Там мне эти фразы говорили все. Я не хотела плакать и вспоминать это, но слезы сами лились", – говорит пацанка.

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Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.