Від пацанки до панянки 2020: эксклюзивный саундтрек от Jerry Heil

Від пацанки до панянки 2020 - эксклюзивный саундртек / Новий канал

В 4 сезоне Від пацанки до панянки 2020 будет совершенно новая музыка, в создании которой приняла участие и певица Яна Шемаева.

Песня Не бейбі Jerry Heil будет звучать в каждом выпуске шоу.

"Мы хотели, чтобы саундтрек для сезона написал очень современный исполнитель, ведь наши участницы – юные девушки. Песня должна быть близка им, плюс, нравиться зрителям. Сразу подумали о Jerry Heil. Когда предложили сотрудничество Яне, то услышали в ответ: "Конечно, давайте попробуем"", – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. –

На создание трека у Jerry Heil ушло совсем немного времени. А песня получилась такой же пронзительной, как и истории пацанок.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

"Я посмотрела визитки участниц и очень прониклась их историями. Первый куплет написала очень быстро. Потом поехала на отдых, переварила информацию, еще раз перечитала анкеты и дописала второй куплет. Я восхищаюсь "пацанками" – они решились изменить свою жизнь, и сделали для этого первый, но очень важный шаг, – пришли на проект. Мне очень хотелось им помочь", - призналась Яна Новому каналу.

Яна действительно смогла помочь "пацанкам" – певица приезжала на съемки, познакомилась с участницами лично и поделилась с ними своим жизненным опытом.

А припев песни #НЕБЕЙБІ участницы "Від пацанки до панянки" выучили после первого же прослушивания композиции.

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Jerry Heil - #НЕБЕЙБI слушать онлайн саундрек для Від пацанки до панянки:

4 сезон Від пацанки до панянки выходит в эфир 17 февраля в 19-00 на Новом канале, и будет выходить еженедельно. Смотреть онлайн 4 сезон Від пацанки до панянки можно будет на Главреде.