"Лето снимет напряжение": Группа [О] раскрыла тайну нового клипа

Группа [О] / Facebook

Группа [О] поет в стиле pop-future, и пришла на национальный отбор на Евровидение 2020, где проверила, сколько украинцев заинтересуется их творчеством. Как оказалось, многим нравится необычный стиль Группы [О]. После выпуска клипа на песню Там, куди я йду, которую они представили на отбор на Евровидение 2020, музыканты не только записали следующую композицию на карантине, но и готовят новые сюрпризы.

Группа [О] сняла новый клип Золота Пора, приняв участие во флэшмобе #shootathome. Его суть в том, что музыканты записывают свои песни и клипы дома. Весь процесс съемок проходит дистанционно онлайн, не нарушая правил карантина. Освоение, подготовка, съемка все происходит через телефон по видеосвязи. Трек вышел онлайн 5 мая 2020 на музыкальных платформах.

Идеей клипа музыканты назвали почтовую марку.

"Почтовая марка это символ послания, она имеет свой адрес и своего получателя. Символизм марки в том, чтобы донести свое послание. Послание жить, творить и быть открытым миру", - объяснили они идею.

Музыканты сняли свой новый клип именно в этом формате несмотря на стесненность в методах съемки дома. Группа [О] максимально придали ему солнца.

"Мы верим, что лето снимет все напряжение, что будут фестивали и оупен-эйры, где мы будем танцевать вместе. Кому-то эта песня будет казаться легкомысленной, наивной и утопической, для нас - это попытка настроиться на позитив", - объяснили музыканты.

Золота пора Группа [О] смотреть онлайн клип:

"Говорят, что внимание можно сосредоточить только на одной вещи за раз. На это и ставим. Надеемся, вы сможете удерживать внимание на идиллических картинках этой песни хотя бы пока она будет звучать", - добавили музыканты

Напомним, Группа [O] приняла участие в нацотборе на Евровидение 2020, и спела в первом туре 8 февраля песню Там, куди я йду.