Евровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020

Отбор на Евровидение 2020 Украина первый полуфинал онлайн/ СТБ

Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 от Украины проходит 8 февраля, и транслируется онлайн с 19-00 на СТБ. Также смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно на Главреде.

Как прошел отбор на Евровидение, и как выступили участники Нацотбора на Евровидение 2020 08-02-2020 - смотрите и читайте в нашем материале

По правилам Отбора на Евровидение 2020 Украина участники будут получать голоса от зрителей и баллы от судей. По результатам выигравших полуфинал участников распределят в финал, где будет выбран победитель.Читайте такжеЕвровидение 2020: правила голосования на Национальном отборе в Украине

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Участники первого полуфинала Отбора на Евровидение 2020 от Украины и порядок их выступления уже распределены.

Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников первого полуфинала

Группа [О] - Там, куди я йду; Jerry Heil - Vegan; Katya Chilly - Піч; Krutь - 99; Go-A - Соловей; Cloudless - Drown Me Down; GIO - Feeling so lost; Assol - Save It

Прямой эфир первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 начнется на СТБ и UA:Перший в 19:00 в субботу.

Неизменный ведущий Нацотбора на Евровидение 2020 - Сергей Притула.

Отбор на Евровидение 2020 Украина первый полуфинал смотреть полное видео видео онлайн 08-02-2020:

Напомним, второй полуфинал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 15 февраля. в финале 22 февраля определится претендент на участие в Евровидении 2020 от Украины. Смотреть онлайн отбор на Евровидение от Украины и Евровидение 2020 можно будет на Главреде.