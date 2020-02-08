Евровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020

Первый полуфинал Отбора на Евровидение 2020 проходит 8 февраля в Киеве. Смотреть онлайн трансляцию и выступления всех участников отбора онлайн, и читать описание можно на Главреде.
Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 от Украины проходит 8 февраля, и транслируется онлайн с 19-00 на СТБ. Также смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно на Главреде.
Как прошел отбор на Евровидение, и как выступили участники Нацотбора на Евровидение 2020 08-02-2020 - смотрите и читайте в нашем материале
По правилам Отбора на Евровидение 2020 Украина участники будут получать голоса от зрителей и баллы от судей. По результатам выигравших полуфинал участников распределят в финал, где будет выбран победитель.Читайте такжеЕвровидение 2020: правила голосования на Национальном отборе в Украине
Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Участники первого полуфинала Отбора на Евровидение 2020 от Украины и порядок их выступления уже распределены.
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников первого полуфинала
Группа [О] - Там, куди я йду;
Jerry Heil - Vegan;
Katya Chilly - Піч;
Krutь - 99;
Go-A - Соловей;
Cloudless - Drown Me Down;
GIO - Feeling so lost;
Assol - Save It
Прямой эфир первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 начнется на СТБ и UA:Перший в 19:00 в субботу.
Неизменный ведущий Нацотбора на Евровидение 2020 - Сергей Притула.
Отбор на Евровидение 2020 Украина первый полуфинал смотреть полное видео видео онлайн 08-02-2020:
Напомним, второй полуфинал Отбора на Евровидение 2020 пройдет 15 февраля. в финале 22 февраля определится претендент на участие в Евровидении 2020 от Украины. Смотреть онлайн отбор на Евровидение от Украины и Евровидение 2020 можно будет на Главреде.