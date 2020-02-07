Список участников Нацотбора на Евровидение 2020 - первый полуфинал

Первый этап Нацотбора на Евровидение 2020 в Украине проходит 8 февраля 2020. Среди участников будут выбирать финалистов Нацотбора для концерта 22 февраля.
Первый этап Отбора на Евровидение от Украины 2020 проходит в Киеве 8 февраля в 18-00. Посмотреть отбор можно на СТБ и UA: Перший. Кто будет выступать 8 февраля - участники и их песни - смотри и читай на Главреде.
В субботу выступят первые 8 полуфиналистов, который представят свои песни жюри и получат баллы.
8 февраля в Отборе на Евровидение 2020 споют такие участники
- Группа [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- Krutь
- Go-A
- Cloudless
- GIO
- Assol
Уже все представили свои песни:
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Assol – Save it смотреть онлайн:
Cloudless – Drown me down смотреть онлайн:
Gio - Feeling so Lost смотреть онлайн:
Go_A - Соловей смотреть онлайн:
Jerry Heil - #VEGAN смотреть онлайн:
Группа [О] – Там, куди я йду смотреть онлайн:
Katya Chilly – Піч
Krutь – 99 смотреть онлайн:
Смотреть онлайн трансляцию первого этапа Евровидения можно будет с 18-00 8 февраля.