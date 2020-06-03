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Грязные танцы - Laud записал новый клип на карантине

3 июня 2020, 19:08

Украинский певец Laud исполнил новую песню Грязные танцы, на который был снять развратный клип.

Laud Грязные танцы
Laud Грязные танцы / Youtube

Молодой украинский певец Laud порадовал поклонников новой видеоработой на композицию Грязные танцы.

В клипе исполнителя сыграла звезда тверка, украинский блогер m.a.m.a.s.i.t.a.

Весь клип - это откровенные горячие танцы разных девченок. Причем сам Laud за все время так и не появился в клипе - он только пел.

Автором музыки и слов композиции выступил Дмитрий Нечепуренко.

Поклонники с удовольствием восприняли клип и им понравилась песня, но некоторые высказали недовольство рекламой посреди клипаю.

Грязные танцы Laud смотреть онлайн новый клип:

Грязные танцы Laud текст песни

Куплет:

Я здесь один и ты здесь одна,

Я ничего не пил ты тоже не пьяна,

Скажи тогда мне от чего так блестят глаза

У нас с тобой двоих, причина может быть

В том, что я мужчина с бородой,

А ты такая вся вау,

Я говорю гав

Ты отвечаешь мяу

И я не против чтоб ты выпустила коготки,

Пару царапин парень стерпит

От такой как ты.

Детка между нами ток бьет

Это факт,

Во все стороны искры летят есть контакт,

Украду тебя отсюда дай мне только знак.

Прекорус:

Ты самая самая

Та самая самая

Танцевать с тобой до утра

Я не устану

Ты самая самая

Та самая самая

Танцевать с тобой до утра

Припев:

Это не танго

Твои грязные танцы

Оооо мама эти грязные танцы

У меня нет шансов

Устоять перед ней

Это не танго

Твои грязные танцы

Оооо мама эти грязные танцы

У меня нет шансов

Куплет:

У меня нет шансов,

От этих танцев кругом голова

Не послушная, дикая,

Сногсшибательна как пуля ты попала в меня

Лови, детка я тоже не промах,

Поговорим о любви у тебя дома,

Давай пли из всех орудий

И наплевать на то что подумают люди вокруг

Ууууу

Твои изгибы просят моих рук,

Мы подняли в этом клубе жару,

Качает грув и меня к тебе тянет

Твой вид сзади и твой грязный танец!

Прекорус:

Ты самая самая

Та самая самая

Танцевать с тобой до утра

Я не устану

Ты самая самая

Та самая самая

Танцевать с тобой до утра

Припев:

Это не танго

Твои грязные танцы

Оооо мама эти грязные танцы

У меня нет шансов

Устоять перед ней

Это не танго

Твои грязные танцы

Оооо мама эти грязные танцы

У меня нет шансов

Бридж:

Мои мысли только об одном

Если так горяче сейчас, то что будем потом

ты огонь

Разжигаешь внутри

Мы горим и виной всему ты

Виной всему ты самая самая

Ты самая самая

Виной всему ты

Самая самая

Ты самая самая

Припев:

Это не танго

Твои грязные танцы

Оооо мама эти грязные танцы

У меня нет шансов

Устоять перед ней

Это не танго

Твои грязные танцы

Оооо мама эти грязные танцы

У меня нет шансов

Концовка:

Эти грязные танцы

У меня нет шансов нет шансов

Устоять перед ней

Напомним, украинская группа Время и Стекло назвала даты концертов тура Финальные титры.

LAUD новости шоу бизнеса
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