Время и Стекло Финальные титры - расписание концертов на 2020 год

Время и Стекло - расписание концертов / Instagram

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

О своем графике выступлений Время и Стекло сообщили в Instagram.

"А вот и новые даты тура #ФинальныеТитры Скорее в сториз за билетами. Ранее приобретенные билеты действуют на новые даты. Киев скоро в продаже. Выходцы из Черновцова и Ужгорода, к сожалению, не удалось перенести концерты в ваших городах. Информация о возврате билетов появится в ближайшее время в местах их приобретения",

По плану, прощальный тур Время и Стекло начнется в сентябре 2020, и пройдет до декабря.

Время и Стекло Финальные титры - график концертов:

Одесса 02/09/2020

Житомир 24/09/2020

Чернигов 26/09/2020

Винница 22/10/2020

Киев 30/10/2020

Кропивницкий 01/11/2020

Кременчуг 02/11/2020

Николаев 18/11/2020

Херсон 19/11/2020

Запорожье 20/11/2020

Днепр 24/11/2020

Полтава 25/11/2020

Бровари 30/11/2020

Черкассы 01/12/2020

Харьков 02/12/2020

Время и Стекло Финальные титры - расписание / Instagram

Напомним, о своем распаде группа Время и Стекло сообщила клипом, но потом Надя Дорофеева и Алексей Завгородний в интервью раскрыли все подробности развала группы.