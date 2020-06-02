Время и Стекло Финальные титры - расписание концертов на 2020 год

Группа Время и стекло определилась с графиком прощальных символических концертов, после которых раcпад будет окончательным.
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины кроме оккупированных Крыма и Донбасса.
О своем графике выступлений Время и Стекло сообщили в Instagram.
"А вот и новые даты тура #ФинальныеТитры Скорее в сториз за билетами. Ранее приобретенные билеты действуют на новые даты. Киев скоро в продаже. Выходцы из Черновцова и Ужгорода, к сожалению, не удалось перенести концерты в ваших городах. Информация о возврате билетов появится в ближайшее время в местах их приобретения",
По плану, прощальный тур Время и Стекло начнется в сентябре 2020, и пройдет до декабря.
Время и Стекло Финальные титры - график концертов:
- Одесса 02/09/2020
- Житомир 24/09/2020
- Чернигов 26/09/2020
- Винница 22/10/2020
- Киев 30/10/2020
- Кропивницкий 01/11/2020
- Кременчуг 02/11/2020
- Николаев 18/11/2020
- Херсон 19/11/2020
- Запорожье 20/11/2020
- Днепр 24/11/2020
- Полтава 25/11/2020
- Бровари 30/11/2020
- Черкассы 01/12/2020
- Харьков 02/12/2020
Напомним, о своем распаде группа Время и Стекло сообщила клипом, но потом Надя Дорофеева и Алексей Завгородний в интервью раскрыли все подробности развала группы.