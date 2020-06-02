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Время и Стекло Финальные титры - расписание концертов на 2020 год

2 июня 2020, 18:59

Группа Время и стекло определилась с графиком прощальных символических концертов, после которых раcпад будет окончательным.

Время и Стекло
Время и Стекло - расписание концертов / Instagram

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

О своем графике выступлений Время и Стекло сообщили в Instagram.

"А вот и новые даты тура #ФинальныеТитры Скорее в сториз за билетами. Ранее приобретенные билеты действуют на новые даты. Киев скоро в продаже. Выходцы из Черновцова и Ужгорода, к сожалению, не удалось перенести концерты в ваших городах. Информация о возврате билетов появится в ближайшее время в местах их приобретения",

По плану, прощальный тур Время и Стекло начнется в сентябре 2020, и пройдет до декабря.

Время и Стекло Финальные титры - график концертов:

  • Одесса 02/09/2020
  • Житомир 24/09/2020
  • Чернигов 26/09/2020
  • Винница 22/10/2020
  • Киев 30/10/2020
  • Кропивницкий 01/11/2020
  • Кременчуг 02/11/2020
  • Николаев 18/11/2020
  • Херсон 19/11/2020
  • Запорожье 20/11/2020
  • Днепр 24/11/2020
  • Полтава 25/11/2020
  • Бровари 30/11/2020
  • Черкассы 01/12/2020
  • Харьков 02/12/2020
Время и Стекло Финальные титры - расписание
Время и Стекло Финальные титры - расписание / Instagram

Напомним, о своем распаде группа Время и Стекло сообщила клипом, но потом Надя Дорофеева и Алексей Завгородний в интервью раскрыли все подробности развала группы.

группа Время и Стекло Надя Дорофеева Позитив новости шоу бизнеса
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