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Леся Никитюк выбрала нового Холостяка для шоу

Украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала украинцем признанием по поводу нового Холостяка для СТБ.

14 июля 2020, 14:15
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Во время съемок игрового шоу Нового канала Хто зверху? случается всякое: Сергей Притула делает кислотный маникюр, Сергей Бабкин ходит на пуантах в розовой балетной пачке, а Леся Никитюк в шутку проводит свои кастинги в популярные реалити.

Телеведущая "с горячей руки" нашла нового Холостяка для СТБ. Например, водителю Богдана из Le Маршрутка Богдану Богдановичу досталось место в Зважених і щасливих, а актера и блогера Богдана Шелудяка Леся "назначила" новым Холостяком.

"У меня часто спрашивают, почему меня до сих пор не позвали на роль Холостяка, но это вопрос к создателям проекта", — признался Шелудяк Новому каналу.

Но он не сдается и не оставляет надежд.Читайте такжеКсения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственности

"Я всегда открыт к новым вызовам! Тем более, что я действительно холостяк уже более двух лет. Знаю многих участников этого романтического реалити — как девушек, так и главных героев. И точно знаю, что на этом проекте действительно есть чувства. Так что, если руководители проекта сделают мне предложение поучаствовать, мы с командой рассмотрим его с удовольствием", - заинтриговал он.

Богдан Шелудяк
Богдан Шелудяк / Новій канал

С ролью Холостяка для Никиюк Богдан справится отлично, ведь действительно хочет найти ту самую.

"Всем визуально может казаться, что я легкомысленный ловелас, который смотрит только на оболочку, но это далеко не так. Я очень закрытый в жизни, и чтобы открыться, а тем более влюбиться, мне нужно время, иногда много времени. Но в нынешних реалиях многие хотят сейчас, уже и немедленно. Это не моя история, и лишь одна из немногих причин, почему я до сих пор один", — признался Богдан.

Пока что разговоры об участии Богдана в Холостяке — шутка. Но кто знает? Ведь, как известно, в каждой шутке — лишь доля шутки.

Напомним, осенью 2020 на СТБ выдут сразу 2 шоу - Холостяк 11 сезон и 1 сезон Холостячки с Ксенией Мишиной.

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