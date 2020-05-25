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Вдову Кобзона обвиняют в мошенничестве на миллионы рублей

25 мая 2020, 11:25

Вдова Кобзона Нелли продала картин на десятки миллионов, и не заплатила художниками полагающийся процент.

Иосиф Кобзон
Мертвый Иосиф Кобзон попал в новый скандал / УНИАН

Вдова Иосифа Кобзона попала под критику отечественных художников, которым, по их словам, не заплатила процент от продажи картин в Лондоне. Художники Елена Флерова и ее муж Ефим Петров в эфире программы Ты не поверишь! на канале НТВ разгромили Нелли Кобзон за "мошенничество".

Российские художники уверяют, Нелли Кобзон заработала на продаже огромные деньги – 70 миллионов долларов. Они хотят получить свои 18 миллионов рублей с этой сделки.

По словам Ефима Петрова, они дарили свои картины Иосифу Кобзону. Сейчас, же вдова, отказываясь продавать недвижимость, которой у нее на сотни миллионов, решила разбавить свое существование за счет продажи картин. Художников расстроило, что подаренные Кобзону Картины без их ведома "ушли", пополнив кошелек вдовы. По их мнению, Нелли Кобзон должна была вернуть картины их настоящим владельцам. Всего, как заверил Петров, Нелли Кобзон продала более трехсот картин.

Причем, обиженные и обманутые деятели культуры уже подали заявление в правоохранительные органы.

"Иосиф Кобзон помогал нам устраивать выставки, поэтому мы отдавали ему картины. У вдовы певца еще хранится 25 наших портретов. Мы тоже хотим их вернуть. Следственный комитет разберется в этой истории", - обещает Ефим Петров.

Напомним, совсем недавно мертвый Кобзон оказался в центре другого скандала на миллионы рублей.

Как известно, Кобзон умер 30 августа 2018 - наследства он оставил почти на миллиард рублей.

Иосиф Кобзон новости шоу бизнеса
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