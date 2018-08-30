Названа стоимость наследства Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон / УНИАН

Певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в четверг, 30 августа, оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.

Как пишет Super.ru, Кобзону принадлежал участок площадью два гектара в подмосковном поселке Баковка с шестью строениями: тремя жилыми домами общей площадью 1223 квадратных метра, гостевым домом (568 квадратных метров), домом охраны (417 квадратных метров) и хозблоком (191 квадратный метр). Все это оценивается в 400 миллионов рублей.

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Кроме того, Кобзон владел двухэтажным пентхаусом на Новом Арбате (671 квадратный метр) за 500 млн рублей и автомобиль Mercedes Maybach стоимостью около 10 миллионов рублей.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию.