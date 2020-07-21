Телеведущая тревел-шоу прошла на проект Холостяк

Холостяк / СТБ

Анна Олицкая, которая появится на тревел-проекте У кого больше? на Новом, призналась, что прошла кастинг на шоу Холостяк.

Анна Олицкая осенью вы увидите ее в новом тревел-реалити У кого больше? Но кроме этого, она снималась во многих проектах Нового, и она не смогла стать участницей романтического реалити.

"В свое время я всерьез думала о том, чтоб принять участие в Холостяке. Даже прошла кастинг на один из сезонов. Прекрасно понимала, что это будет огромный плюс для моей карьеры, ведь на тот момент я была ведущей развлекательного шоу. Плюс, участие дает громкий хайп в соцсетях", — призналась ведущая Нового канала.

Анна Олицкая / Instagram

Как бы это не было заманчиво, но участницей романтического реалити Олицкая все-таки не стала, и не назвала, в каком именно сезоне она не стала участвовать.

"От участия в Холостяке я отказалась. Жалею ли я об этом упущенном шансе? Наверное, да. Мне очень интересно, как бы это повлияло на меня – на характер, ценности", — добавила Анна.

Напомним, что недавно телеведущий проекта Холостяк Григорий Решетник рассказал, из-за чего рассталась Макс и Даша - пара с последнего Холостяка.