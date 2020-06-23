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Стало известно, почему на самом деле расстались Макс и Даша на Холостяке

Телеведущий и друг 10 холостяка Григорий Решетник откровенно ответил на самые каверзные вопросы об отношениях Макса и Даши на реалити.

23 июня 2020, 19:57
Григорий Решетник
Григорий Решетник рассказал про Макса и Дашу / Instagram

Телеведущий Григорий Решетник признался, что в расставании Макса и Даши на Холостяке 10 виновны оба.

Телеведущий Григорий Решентник в интервью Славе Дьомину на Слава+

Григорий Решетник не стал отрицать, что условия проекта сложные как для холостяка, так и для девушек.

Он рассказал, что уже после 5 часов съемок все участники забывают о камерах, и ведут себя "вживую". Поэтому ему было приятно наблюдать, как зарождЧитайте такжеМакс и Даша расстались - Холостяку приписывают новый романались отношения между Максом и Дашей, но несмотря на влюбленность, они не закончились длительными отношениями.

По мнению Григория Решетника, Максим и Даша не смогли побороть эмоциональную усталость, которая дала о себе знать еще накануне финала. Кроме того, девушка слишком остро отреагировала на интим пилота с другой участницей, о которой узнала от самого Макса. Паре не удалось решить конфликт спокойно благодаря диалогу, а их отношения так и завершились догадками.

"Мне кажется, было эмоциональное истощение у каждого из них. Возможно, надо было немного спокойнее пообщаться Даше и Максу",– предположил Григорий Решетник.

Кроме того, он сделал упор на том, что во время съемок главное не мешать девушкам и холостяку вживую развивать отношения.

Григорий Решетник о шоу Холостяк и 10 сезон Слава + смотреть онлайн:

Напомним, что в финале Макс выбрал эмоциональную и стеснительную Дашу.

Но, после финала, она узнала что у Макса были интимные отношения с другой участницей, и не захотела продолжать отношения. В итоге Макс трогательно рассказал о ситуации с Дашей.

новости шоу бизнеса Холостяк 10 сезон онлайн СТБ Григорий Решетник
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