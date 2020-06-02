"Я проводил ассоциации": Макс ошарашил заявлением о Даше на шоу Холостяк

Макс Михайлюк - Холостяк 2020 / СТБ

Макс Михайлюк - украинец, который построил карьеру в США, и заработал там свой первый миллион. Он принял участие в шоу Холостяк 2020, где искал себе пару.

В финале выбирая между Дашей и Даной, Максим выбрал Дашу, но всех зрителей больше волновало, как их жизнь сложилась после проекта. Пошли даже слухи, что Макс бросила Дашу и нашел себе новую девушку - Полину, фото которой и показывали фанаты.

Однако, правда оказалась хуже - Макса бросила Даша из-за того, что у него был секс с другой участницей шоу. В итоге, Макс только после финала и постшоу сделал признание по поводу своего отношения к Даше в интервью СТБ.

Макс изначально испытывал некую слабость и чувства к Даше, из-за ее схожести с его сестрой.Читайте такжеМакс и Даша расстались - Холостяку приписывают новый роман

"Мне всегда нравилось, что Даша говорит то, что чувствует. Я для себя это особенно отмечал в видеообращениях, ведь когда девушка переигрывает, это заметно. А Даша если была расстроенной, она это показывала и не думала, как будет выглядеть. Меня это очень подкупало и нравилось в ней. После нашего первого свидания на катке и в оранжерее появилось ощущение, что я ее очень хорошо знаю. Возможно, потому, что я проводил ассоциации со своей сестрой. У нее было такое же прошлое. Даша могла начать говорить, и я уже знал, что она хочет сказать. Я благодарен ей за все наши пережитые вместе эмоции и нашу историю. Она для меня очень ценна", признался Макс.

Напомним, что после признания Макса и Даши на постшоу, в сети поднялась тема того, что у Макса был секс минимум с 4 участницами шоу, а не только с Даной.

Даша Улянова с достоинством прокомментировала эти слухи и скандал на их фоне.