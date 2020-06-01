Даша Улянова провокацией отреагировала на секс Макса на Холостяке - горячее фото

Даша Улянова / Instagram

Участница Холостяка 10 спортсменка Даша Улянова четко высказала свою позицию по поводу слухов, которые начали появляться после постшоу Холостяк о том, с кем и когда у Макса был секс.

Даша Улянова поделилась провокационным фото топлес в Instagram в ответ на слухи о похождениях Макса.

"И снова открываем мою любимую рубрику #господибожемой скандалы, интриги , расследования, слитые переписки... это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи,которая сейчас так и льеется с аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого. Всех обнял"- сообщила Даша.Читайте такжеМакс и Даша расстались - Холостяку приписывают новый роман

В ответ на слухи и интриги на Холостяке 10, Даша показала пикантное фото топлес в одних джинсах, демонстрирую стройное загорелое тело и сочные ягодицы, которые не в силе скрыть джинсы.

Даша Улянова / Instagram

Поклонники не только рассыпались в комплиментах Даше, но и завалили ее утешениями по поводу всплывших подробностей похождений Макса.

"Даша, раскрой имя этой барышни и все успокоятся, наверное", "тих імен 4 точно, і то з проекту тільки", "ви дивилися вчора ефір Куровського? З того ефіру я і більшість поняли, що на проекті секс був з Даною і Крістіною , після з Неплях точно і можливо Віка або ще хтось", "всех перепробовал, можно инст его?", "вообще если это правда, про 4 участниц, то Даше не нужно такое фу", "Можно мастер-класс,как быть такой офигенно красивой?", "Самая лучшая", - пишут в комментариях.

Ранее внучка Михаила Боярского Екатерина показала пикантные фото, на которых засветила огромную грудь.