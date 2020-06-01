УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Даша Улянова провокацией отреагировала на секс Макса на Холостяке - горячее фото

1 июня 2020, 12:52

Участница Холостяк 2020 Даша Улянова отреагировала на слухи о сексе Макса с участницами на шоу провокационным фото.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

Участница Холостяка 10 спортсменка Даша Улянова четко высказала свою позицию по поводу слухов, которые начали появляться после постшоу Холостяк о том, с кем и когда у Макса был секс.

Даша Улянова поделилась провокационным фото топлес в Instagram в ответ на слухи о похождениях Макса.

"И снова открываем мою любимую рубрику #господибожемой скандалы, интриги , расследования, слитые переписки... это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи,которая сейчас так и льеется с аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого. Всех обнял"- сообщила Даша.Читайте такжеМакс и Даша расстались - Холостяку приписывают новый роман

В ответ на слухи и интриги на Холостяке 10, Даша показала пикантное фото топлес в одних джинсах, демонстрирую стройное загорелое тело и сочные ягодицы, которые не в силе скрыть джинсы.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

Поклонники не только рассыпались в комплиментах Даше, но и завалили ее утешениями по поводу всплывших подробностей похождений Макса.

"Даша, раскрой имя этой барышни и все успокоятся, наверное", "тих імен 4 точно, і то з проекту тільки", "ви дивилися вчора ефір Куровського? З того ефіру я і більшість поняли, що на проекті секс був з Даною і Крістіною , після з Неплях точно і можливо Віка або ще хтось", "всех перепробовал, можно инст его?", "вообще если это правда, про 4 участниц, то Даше не нужно такое фу", "Можно мастер-класс,как быть такой офигенно красивой?", "Самая лучшая", - пишут в комментариях.

Ранее внучка Михаила Боярского Екатерина показала пикантные фото, на которых засветила огромную грудь.

новости шоу бизнеса Холостяк 10 сезон онлайн Макс Михайлюк Даша Улянова
Сейчас вы просматриваете новость «Даша Улянова провокацией отреагировала на секс Макса на Холостяке - горячее фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:30
Стрижки 2020 – названы 8 модных женских стрижек на лето: фото
13:25
Microsoft меняет ряд сотрудников на роботов – кому не повезло
13:05
СМИ назвали фамилию украинца, въехавшего в толпу протестующих в Миннеаполисе
12:52
Даша Улянова провокацией отреагировала на секс Макса на Холостяке - горячее фото
12:51
Исчезновение бойца ВСУ на админгранице с Крымом: появились новые детали Видео
12:11
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
12:10
Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Полное видео смотреть онлайн Видео
12:07
Киев не дотягивает до показателей для ослабления карантина - Минздрав Видео
11:55
Остановить Путина: Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума Видео
11:40
В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты Видео
11:37
Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами Видео
11:33
Стало известно, когда заработает городская электричка в Киеве
11:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
11:15
Самый лучший город на Земле превращается в унылое говно мнение
11:15
США в огне: протесты охватили 70 городов, Трампа прячут в бункере, много задержанных Видео
11:05
Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях Видео
10:51
Золотая Жар-Птица 2020: Кто победил смотреть онлайн концерт 31-05-2020 Видео
10:46
Когда возобновится международное и внутреннее авиасообщение: названа дата Видео
10:42
Легендарный Silent Hill возвращается: в Сети назвали дату презентации
10:19
Разборки в Броварах: суд арестовал 20 участников стрельбы без права залога Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять