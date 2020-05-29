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Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Макс и Даша вместе, или нет

29 мая 2020, 12:43

Холостяк 2020 завершился, но всех интересует, Макс и Даша расстались или нет? Что случилось между Максом и Дашей - смотрите на Постшоу Холостяк 2020 29-05-2020.

Холостяк 2020 Постшоу 29-05-2020
Холостяк 2020 Постшоу 29-05-2020 / СТБ

Холостяк 10 на СТБ закончился 22 мая 2020. Холостяк Макс выбрал в финале Дашу - чувственную и достаточно нерешительную девушку, которая призналась ему в чувствах только перед самим финалом.

В течении всего шоу у Макса и Даши сложились неординарные отношения - он несколько раз подкалывал ее на церемонии роз, уже почти отводя к авто, но потом вручая розу при неождиданных обстоятельствах.

Макс предпочел Дашу Улянову Дане Оханской, которая впервые поцеловала его после прыжка с парашютом, и призналась, что он был для нее как секс.

К сожалению, сразу после финала, поклонники стали проверять, остались Макс и Даша вместе, или расстались. Появилась информация, что Макс и Даша расстались - была продемонстрирована новая девушка Макса актриса, модель и блогер Полина, которая снималась в сериалити Киев Днем и Ночью.

Холостяк 2020 - Макс и Даша расстались
Холостяк 2020 - Макс и Даша расстались / СТБ

В то же время, Макс уже отписался от Даши, и поудалял немногие фото с проекта со своего Instagram,

Даше же завалила поклонниц своими развратными фото, которые говорят: "Смотри, что ты потерял", и написала тучу постов о любви к себе и самоуважении.

Что же происходит между Дашей и Максом на самом деле - станет известно в пятницу в 19-00 на СТБ на Холостяк 2020 Постшоу.

Холостяк 10 сезон постшоу Макс и Даша вместе или нет смотреть онлайн 29-05-2020: анонс

Постшоу Холостяк 2020 на СТБ начнется в 19-00, как и все выпуски шоу Холостяк до этого.

Холостяк 10 сезон онлайн Макс Михайлюк Даша Улянова СТБ новости шоу бизнеса
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