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Известная ведущая объявила, что ждет первенца

19 ноября 2020, 16:56

Теле и радио ведущая Василиса Фролова раскрыла интригу - оказывается она скоро ждет пополнение в семье.

Василиса Фролова
Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova/

Телеведущая и модель Василиса Фролова, которая работала на многих украинских каналах и радио, поделилась прекрасной новостью - что она скоро собирается стать мамой.

Телеведущая рассказала все подробности о своем самочувствии и панах в интервью Elle.

"Мой ритм никак не изменился, разве что работаю ещё больше. Я по-прежнему веду ежедневно прямые эфиры на "Прямом" канале и программу на Радио НВ. Разве что теперь вместо круглосуточных новостных информационных потоков, в которых я непрерывно пребывала, я погрузилась в беременные приложения и влоги "овуляшек" на YouTube. Оказалось, это так занимательно. По поводу декрета — будем смотреть по самочувствию. Не думаю, что мне захочется долго быть в мамской изоляции, хотя зарекаться не буду. Кто знает, а вдруг затянет", - рассказала телеведущая.

Василиса Фролова
Василиса Фролова беременна / instagram.com/vasyafrolova/

"В самом начале карантина я здесь прогнозировала, что предчувствую демографический скачок. И вот, природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала", - шутит она.

Ведущая призналась, что забеременела, когда уже не ожидала. А в посте в Instagram шутит, что решила рассказать о беременности после того, как снялась в фотосессии в пустыне.

Напомним, что участница реалити Танці з зірками, танцовщица Илона Гвоздева родила прямо перед 7 эфиром шоу.

Василиса Фролова новости шоу бизнеса
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