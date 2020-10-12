Участница Танці з зірками 2020 родила перед 7 эфиром и показала сына

Илона Гвоздева / Instagram

Украинская звезда шоу бизнеса, танцовщица Илона Гвоздева родила сына в воскресенье 11 октября, и похвасталась, что успела до начала 7 эфира шоу Танці з зірками на 1+1.

Илона Гвоздева показала браслет сына из роддома вечером 11 октября в Instagram, а на следующий день 12 числа написала большой пост с благодарностью.

Она написала, что рожала в частном роддоме, и рекомендовала его.

"Спасибо за ВСЁ. Спасибо за жизнь,спасибо за сына. Хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу роддома, низкий поклон Масло Дмитрию Николаевичу, который принимал, Марине Александровне за ведение и наблюдение, всему персоналу СПАСИБО за заботу, уход, улыбки вы все волшебные. Благодаря вам я запомнила этот момент исключительно в ярких красках, тёплых лучах света, с горящими глазами, слезами от счастья, улыбкой на лице", - пишет она.

Также Илона показала много фото с роддома и с родов.

Напомним, что Илона Гвоздева в конце июля назвала пол ребенка после УЗИ в клинике.

Илона Гвоздева призналась о своей беременности в разгар карантина - сказала, что это было приятной неожиданностью для них с мужем.

на шоу Танці з зірками 2020 Илона Гвоздева танцевала с Дмитрием Танковичем, и покинула шоу в самом его начале.