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Победительница Танцев со звездами беременна

1 июня 2020, 14:10

Хореограф и танцорша Илона Гвоздева призналась, как проходит ее вторая беременность во время карантина из-за коронавируса.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева / Instagram

Участница и хореограф шоу Танцы со звездами на 1+1 Илона Гвоздева, которая в 2018 году с Игорем Ласточкиным победила на Танцах, призналась, что она беременна, и поделилась подробностями.

Танцор и хореограф Илона Гвоздева и Иван Хомячук ждут второго ребенка, пишет Гвоздева в своем Instagram.

"Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020года - Я жду малыша. Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным", - пишет она.

Она объяснила, что из-за этого не появлялась в Instagram. Зато пообещала теперь побольше писать про свое состояние, и делиться про мелкие лайфхаки на время беременности.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева / Instagram

Илона Гвоздева не заставила себя долго ждать, и поделилась информацией о своем первом триместре беременности.

"МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ1-й триместр беременности.

История началась еще на нашем семейном отпуске в Доминикане в #barcelobavaropalace , где, каждый день, я видела возле себя аистов, постоянно ловила рыбу во сне, а мой муж наяву, ходила снимала сториз с домыслами "что-бы все это значило?". Вообщем все располагало к пополнению. Отпуск прошел замечательно, вернувшись в Киев я через неделю начала ощущать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты напрочь показывали "НЕТ", но в то же время я чувствовала,что жизнь во мне уже зародилась, сразу тело стало другим, по ночам я прям чувствовала изменения в области низа живота, обоняние обострилось, вкусовые рецепторы изменились, я резко все начала пересаливать, то ли от любви, то ли от состояния, стала слишком плаксивая, что вообще мне не свойственно. Вообщем упорных 2 недели я почти через день делала тесты, так как все мое нутро и материнское чутьё подсказывало что жизнь во мне уже зародилась, но подтверждения тому я не получала. И когда я не выдержала и на 3 неделю пошла к гинекологу, я получила 100% ответ "Да,вы беременны", - призналась она.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева / Instagram

Кроме того, Илона рассказала, как прошли первые три месяца:

"Теперь о том как для меня прошел 1 триместр:

  • токсикоза практически не было (только изредка на рыбу)
  • танцы и тренировки продолжаю, но в облегченном варианте
  • конечно же один из главных козырей-это размер груди, наконец-то я стала ее ощущать, весь телефон забит фотографиями
  • за первые три месяца набрала "+5кг" и пока очень спокойно на это реагирую
  • немного отекают ноги, если долго на ногах, но такое было у меня всегда
  • изжога сразу начала мучать(хотя при 1беременности это было к 6-7 мес)
  • хотелось все время что-то жевать и пить томатный сок
  • мужу мозг вынести не успела"

Как известно, Илона Гвоздева в браке вместе с возлюбленным Иваном Хомячуком. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Валерию.

Ранее участница шоу Від пацанки до панянки 2020 Влада Роговенко рассказала о планах на вторую беременность.

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