Влада Роговенко хочет второго ребенка и планирует свадьбу

Влада Роговенко планирует второго ребенка? / Instagram

Беременная Влада Роговенко, для которой на несколько лет Новый канал стал как родной - благодаря участия в шоу Від пацанки до панянки и Супермодель по-украински, рассказала, как относится к еще одному пополнению в семье с ее парнем Александром.

Недавно "супермодель" и "пацанка" Владислава Роговенко взбудоражила общественность новостью – она ждет первенца. Позже она эффектно показала, какой пол будет у ее ребенка. Мальчик должен появиться на свет в начале октября.

"Пока не скажу, как планируем назвать сына. Но я уже "присмотрела" одно имя. А с Сашей потом как-то договорюсь," – не стала раскрывать секрет участница проектов Нового канала.Читайте такжеЭкс-участница Від пацанки до панянки Влада Роговенко беременна

Александр – так зовут отца ребенка Владиславы Роговенко. Познакомилась пара в интернете. Впоследствии онлайн-общение переросло в реальное, и Влада с Сашей начали жить вместе. А еще через некоторое время узнали, что станут родителями. Также они готовы узаконить свои отношения.

Влада Роговенко назвала пол ребенка / Instagram

"Мы планируем расписаться. Но свадьбы не будет. Сделаем красивые фото на память. А деньги вместо празднования потратим на путешествие за границу, – поделилась участница проектов, которые снимал Новый канал.

Более того, будущие супруги и родители уже заговорили о втором ребенке. На вопрос поклонников в Instagram о еще одном пополнении, любимый Владиславы ответил: "Возьмемся за работу сразу после первого. Чтобы не расслабляться, будем каждый год рожать детей". Тут и не скажешь - насколько он пошутил, или был серьезен в этом вопросе.

Напомним, финалистка шоу Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после окончания шоу.