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Участница Танців з зірками 2020 Илона Гвоздева назвала пол ребенка

31 июля 2020, 16:23

Беременная Илона Гвоздева порадовала поклонников волнительным моментом - прямо в кабинете УЗИ она назвала пол своего ребенка.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева / Instagram

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая собирается принимать участие в шоу Танці з зірками 2020 во время своей беременности, порадовала поклонником новым сюрпризом.

Илона Гвоздева записала видео из кабинета УЗИ, где ей определили пол ребенка. Ролик она показала в Instagram.

"Итак, сегодня волнительный момент, я узнала пол ребенка, и это будет хлопец! Вот он!", - порадовала Илона Гвоздева поклонников.

На фото только искушенные родители с опытом и врачи могут разглядеть и понять фото, но, тем не менее, все поклонники порадовались и поздравили Илону с будущим мальчиком.

Напомним, что Илона Гвоздева стала партнершей по танцам у телеведущего

Дмитрий Танковича.

Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович с СТБ выйдут на паркет осенью 2020 года.

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