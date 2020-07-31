Участница Танців з зірками 2020 Илона Гвоздева назвала пол ребенка

Илона Гвоздева / Instagram

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая собирается принимать участие в шоу Танці з зірками 2020 во время своей беременности, порадовала поклонником новым сюрпризом.

Илона Гвоздева записала видео из кабинета УЗИ, где ей определили пол ребенка. Ролик она показала в Instagram.

"Итак, сегодня волнительный момент, я узнала пол ребенка, и это будет хлопец! Вот он!", - порадовала Илона Гвоздева поклонников.

На фото только искушенные родители с опытом и врачи могут разглядеть и понять фото, но, тем не менее, все поклонники порадовались и поздравили Илону с будущим мальчиком.

Напомним, что Илона Гвоздева стала партнершей по танцам у телеведущего

Дмитрий Танковича.

Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович с СТБ выйдут на паркет осенью 2020 года.