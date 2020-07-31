Танці з зірками 2020: назвали партнеров AlyonaAlyona и Дмитрия Танковича

Танці з зірками 2020 / 1+1

Участники шоу Танці з зірками 2020 певица Alyona Alyona и телеведущий Дмитрий Танкович показали своих партнеров на шоу Танці з зірками 2020, которое выходит осенью.

Партнеров звезд показали на новом видео, которое опубликовал 1+1.

Певица Alyona Alyona будет танцевать с Юрием Гуричем на шоу Танці з зірками 2020, а Дмитрий Танкович выйдет на паркет с еще беременной нынче Илоной Гвоздьовой.

"Ну что друзья, я не перестала вас еще ошеломлять своими новостями?! Шоу телепузиков в новом сезоне на сцене Танці з зірками. Дмитрий Танкович, готов взрывать этот паркет? Такого в нашей стране ещё не было", - написала Илоне Гвоздева в своем Instagram, подтвердив, что будет танцевать беременной.

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona и Позитив.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.