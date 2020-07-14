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Танці з зірками 2020 - назвали имя третьего судьи проекта

Знаменитый хореограф Григорий Чапкис принял предложение снова стать судей проекта Танці з зірками 2020.

14 июля 2020, 12:13
Танці з зірками 2020
Танці з зірками 2020 / 1+1

Народный артист Украины, легенда украинской хореографии и опытнейший судья танцевального шоу Григорий Чапкис записал видеообращение в котором сказал, что принимает честь быть судьей нового сезона Танців з зірками на 1+1.

Он предупредил, что Танцы 2020 будет самым неожиданным сезоном.

"И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Это праздник принесет нам радости встреч с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу". - говорит Григорий Чапкис.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников заинтриговал сеть

90-летний хореограф стал третьим и последним судьей проекта, и уже со следующей неделе 1+1 будет раскрывать имена звездных участников шоу.

Как и обещали ведущие, все будет происходить в эфире шоу Сніданок з 1+1

Григорий Чапкис стал судей проекта Танці з зірками 2020:

Напомним, Екатерина Кухар и Влад Яма составят компанию Григорию Чапкису за столом судей.

Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн новости шоу бизнеса Телеканал 1+1
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