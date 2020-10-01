Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева

Как сохранить связь с ребенком / Pixabay

Психолог Дмитрий Карпачев стал экспертом программы Супермама на СТБ. в проекте участвуют разные семьи, и женщины соревнуются, у кого семья построена лучше.

Женщины сами ставят друг другу оценки в разных категориях, а потом Карпачев подводит итоги и дает советы. Перед выходом 2 сезона Супермамы на СТБ он рассказал о семье, в которой мать не особо занимается детьми.

Одна из героинь проекта, Катя, практически с рождения младшей дочери передала ее на воспитание няне, старшая – и вовсе живет с бабушкой.

Дмитрий Карпачев отмечает, в первые месяцы жизни между мамой и ребенком формируется эмоциональная связь. Поэтому стоит обязательно уделять внимание и время малышу.

"Существует такое понятие, как четвертый триместр беременности. Это переходной период между комфортным существованием в утробе матери и жизнью в большом мире вне ее. Это стресс для ребенка, потому что ему необходимо научиться есть, дышать и вообще существовать отдельно. Поэтому для малыша очень важно иметь физический контакт с мамой. Она должна как можно больше держать ребенка на руках и согревать своим теплом", ‒ объясняет Дмитрий Карпачев.

Дмитрий Карпачев / СТБ

Напомним, что шоу Супермама началось на СТБ во время карантина в 2020 году. Второй сезон Супермамы выходит на СТБ осенью.

Как ранее сообщал Главред, уже появилась дата выхода первого сезона Холостячки на СТБ.