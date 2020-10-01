УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева

1 октября 2020, 01:38

Знаменитый психолог Дмитрий Карпачев в контексте психологического шоу на СТБ Супермама рассказал, как сохранять связь с ребенком после рождения, и почему ребенку очень важна забота матери.

Как сохранить связь с ребенком
Как сохранить связь с ребенком / Pixabay

Психолог Дмитрий Карпачев стал экспертом программы Супермама на СТБ. в проекте участвуют разные семьи, и женщины соревнуются, у кого семья построена лучше.

Женщины сами ставят друг другу оценки в разных категориях, а потом Карпачев подводит итоги и дает советы. Перед выходом 2 сезона Супермамы на СТБ он рассказал о семье, в которой мать не особо занимается детьми.

Одна из героинь проекта, Катя, практически с рождения младшей дочери передала ее на воспитание няне, старшая – и вовсе живет с бабушкой.

Дмитрий Карпачев отмечает, в первые месяцы жизни между мамой и ребенком формируется эмоциональная связь. Поэтому стоит обязательно уделять внимание и время малышу.

"Существует такое понятие, как четвертый триместр беременности. Это переходной период между комфортным существованием в утробе матери и жизнью в большом мире вне ее. Это стресс для ребенка, потому что ему необходимо научиться есть, дышать и вообще существовать отдельно. Поэтому для малыша очень важно иметь физический контакт с мамой. Она должна как можно больше держать ребенка на руках и согревать своим теплом", ‒ объясняет Дмитрий Карпачев.

Дмитрий Карпачев
Дмитрий Карпачев / СТБ

Напомним, что шоу Супермама началось на СТБ во время карантина в 2020 году. Второй сезон Супермамы выходит на СТБ осенью.

Как ранее сообщал Главред, уже появилась дата выхода первого сезона Холостячки на СТБ.

Дмитрий Карпачев психология дети новости шоу бизнеса СТБ
Сейчас вы просматриваете новость «Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

02:39
Почему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые
02:15
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
01:38
Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева
01:12
Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой
00:54
Врач объяснила, могут ли ошибаться тесты на коронавирус Видео
00:29
День ангела Ирины 2020 – волшебные поздравления, гифки и картинки
00:05
Полнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку
30 сентября, среда
23:55
В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать Видео
23:29
В Минобразования обнародовали график проведения ВНО-2021
23:03
Кравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса
22:38
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
22:32
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - более четырех тысяч зараженных
22:20
Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек Видео
22:08
Лунный календарь на октябрь 2020: названы критические и благоприятные дни
22:07
Нардеп пожаловалась на повторное заражение коронавирусом
21:45
Врач объяснила, почему советуют пить чистую воду Видео
21:44
Две партии оконфузились одинаковыми заявлениями об отставке Фокина Видео
21:21
Рак толстой кишки и 4 чашки кофе: ученые рассказали о выживаемости Видео
21:09
"Танцы на могиле воинов АТО": на Черниговщине "отличились" девочки-подростки Видео
21:02
Джамала и Pianoбой Эндорфины - премьера нового клипа украинских исполнителей Видео
20:57
В посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве
20:30
В МИД России заявили, что в Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии Видео
20:29
"Карты не врут": нардеп сделал скандальное заявление о переименовании России Видео
20:17
Netflix купил права на экранизацию романов про Конана
20:03
В Луганской области вспыхнул лес, эвакуируют села
20:00
Чеснок: медики указали на количество, которое приносит пользу Видео
19:58
Ермак посоветовал народным депутатам съездить на Донбасс и послушать "боль людей" Видео
19:53
Телеведущая случайно выучила не тот танец перед выступлением
19:32
На Львовщине на базе отдыха нашли убитыми мать с двумя дочерьми
19:27
В Минздраве назвали главную причину роста количества случаев Covid-19
19:00
В ВСУ бьют тревогу из-за ситуации на Донбассе
18:50
Одному знаку Зодиака в октябре на голову щедро "посыпятся шишки" – астролог Видео
18:29
Война за Нагорный Карабах: главы МИД России и Армении обсудили действия Турции Видео
18:27
Ученый назвал единственный способ решения проблемы водоснабжения Крыма
18:07
Прими решение уже сейчас, какое направление яхтенного чартера выбраешь на этот отпуск новости компании
18:00
Носите уже сейчас: необычные аксессуары из 90-х опять в моде - фото Фото
17:57
Убийство сотрудницы посольства США в Киеве: в полиции рассказали, кого подозревают
17:53
Супер топ-модель по-украински: как прошел финал шоу
17:50
Умер известный российский писатель и автор сценария Фунтика
17:29
Киеву синоптик спрогнозувал скачок температуры: когда ожидать Видео
17:20
Касторовое масло: что оно делает с организмом Видео
16:58
В Киеве загадочно погибла сотрудница посольства США
16:54
Назван главный счастливчик октября 2020 по знаку Зодиака Видео
16:50
ГПУ против Порошенко и министра финансов Марченко: в чем подозревают экс-президента и чиновника
16:38
"Реально печально" - Климкин прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
16:36
Чистка кондиционера: простые лайфхаки Видео
16:26
Кристина Асмус показала грудь в новом фильме - ее "любовник" ответил на слухи Видео
16:22
У Путина потроллили дебаты Трамп – Байден Видео
16:18
В Кабмине назвали причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Видео
15:50
Марину Порошенко для предвыборной газеты "порезали" мостом - фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять