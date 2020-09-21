Назвали дату выхода шоу Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной

Холостячка 2020 - дата выхода шоу / СТБ

Адаптация формата "The Bachelorette" компании Warner Bros Холостячка с актрисой Ксенией Мишиной в главных ролях выйдет впервые в октябре 2020 года.

Победительница Танці з зірками 2019, звезда сериала Крепостная актриса Ксения Мишина будет искать свою любовь на самом романтическом проекте с 23 октября на телеканале СТБ.

Ведущим романтического реалити Холостячка, в котором выбирать свою вторую половину будет женщина, стал Григорий Решетник. Он, как никто другой, разбирается в мужской психологии, и будет ей помогать - не так, как было в Холостяке, но иначе.Читайте такжеКсения Мишина рассказала, как ее сын отнесся к участию в Холостячке

В новом проекте мужчины проходили кастинг, а после знакомства с будущей дамой сердца были поселены все вместе, как это было с девушками в мужском варианте.

В проекте будет не 25 участников, 15, то есть на 10 меньше, чем в мужском формате.

Однако, в Холостячке, у мужчин нет ни телефонов, ни карточек, ни денег, и приглашать Ксению на свидания они должны сами - друг перед другом. Точно также с организацией свиданий, им могут помочь, но все они должны делать наравне.

Холостячка 2020 / СТБ

В конце каждой недели Ксения Мишина будет вручать бутоньерки, а не розы тем, кого решит оставить.

Организаторы могут помочь Ксении узнать что-то о кандидатах, чего она не знает, а Григорий Решетник поможет советом.

Как сообщают шоуранеры проекта, анкет было очень много, и среди них даже те, кто мог бы стать Холостяком в мужском проекте.

Напомним, что съемки проекта Холостячка были перенесены из-за коронавируса, и начались в августе 2020.