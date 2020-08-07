Начались съемки шоу Холостячка с Ксенией Мишиной

Ксения Мишина / Instagram

Телеканал СТБ приступил к съемкам романтического реалити Холостячка с Ксенией Мишиной.

Актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина будет разбивать сердца участников, которые попытаются добиться ее взаимности. Кстати, украинская "Холостячка" - адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros.

Ксения Мишина будет дарить мужчинам вместо роз разные красивые бутоньерки в знак внимания.

"От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой", - делится Ксения эмоциями.

Ксения не скрывает, что у нее присутствовало волнение перед стартом съемок. "Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть глупо из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно", - добаваила она

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Бессменный ведущий Холостяка Григорий Решетник стал ведущим и реалити Холостячка.

Холостячка 2020 / СТБ

"Мне приятно, что после 10 сезонов проекта Холостяк, я тоже могу удивиться новому крутому проекту. На первой вечеринке я не только переживал за главную героиню, поскольку был уверен, что Ксения точно справится, а даже больше волновался за мужчин. Как они переживали на церемонии, как Ксения вела с ними диалог, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами – это невероятно! Уже завидую телезрителям, которые осенью увидят на СТБ Холостячку", - комментирует ведущий Григорий Решетник.

Григорий уверен, что у украинских женщин вернется вера в настоящих мужчин. "Все участники очень успешные и скромные. Часто так случается, что ты преуспел в карьере, а в личной жизни не получается. Проект покажет, что мужчины также могут бороться за любовь, у них тоже есть переживания и неуверенность. Но в противовес этому у них есть стержень, и они идут всегда до конца", - рассказывает Григорий.

Первый сезон шоу Холостячка в Украине выйдет осенью 2020 года.