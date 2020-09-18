"Какие сисечки": Леся Никитюк похвалилась своими вкусняшками

Украинская телеведущая Леся Никитюк на отдыхе в Турции продолжает радовать провокационными фото. Она взбудоражила фанатов удачным
Украинская телеведущая Леся Никитюк похвалилась перед поклонниками огромной горой панкейков с орехами и шоколадным кремом или муссом. Однако, как водится, на заднем фоне она продемонстрировала шикарный бюст в облегающем топике, и сказать, что у поклонников "разбежались глаза" - ничего не сказать.
"Первый и последний раз я сделала себе панкейк! Клянусь", - подписала фото Никитюк.
На фото, которые она показала, Леся держит тарелочку с огромным многоэтажным панкейком со кучей начинки, поливки орехами и кремом. При этом Никитюк ухитряется соблазнительно и игриво позировать и улыбаться, акцентируя внимание на шикарные формы, которые выглянули из топа.
Поклонники завалили Никитюк комплиментами и шутками про груди, попу и вес.
"Да...Сфоткалась,облизалась і поставила тарілку.Чи з'їла смакоту?", "Ням ням", Груди шикарные",
"Пироженка РАСТИПОПКА!", "Та, Лесю, на здоров'я", "Рости попа велика, маленька",
"Ти шо зробила з грудьми?"
"Та какие нафиг панкейки,на них никто не смотрит",
"Какие сисечки", Ты крутяча барышня"
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