"Какие сисечки": Леся Никитюк похвалилась своими вкусняшками

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвалилась перед поклонниками огромной горой панкейков с орехами и шоколадным кремом или муссом. Однако, как водится, на заднем фоне она продемонстрировала шикарный бюст в облегающем топике, и сказать, что у поклонников "разбежались глаза" - ничего не сказать.

"Первый и последний раз я сделала себе панкейк! Клянусь", - подписала фото Никитюк.

На фото, которые она показала, Леся держит тарелочку с огромным многоэтажным панкейком со кучей начинки, поливки орехами и кремом. При этом Никитюк ухитряется соблазнительно и игриво позировать и улыбаться, акцентируя внимание на шикарные формы, которые выглянули из топа.

Поклонники завалили Никитюк комплиментами и шутками про груди, попу и вес.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк и панкейки / Instagram

"Да...Сфоткалась,облизалась і поставила тарілку.Чи з'їла смакоту?", "Ням ням", Груди шикарные",

"Пироженка РАСТИПОПКА!", "Та, Лесю, на здоров'я", "Рости попа велика, маленька",

"Ти шо зробила з грудьми?"

"Та какие нафиг панкейки,на них никто не смотрит",

"Какие сисечки", Ты крутяча барышня"

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