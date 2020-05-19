Кондратюк раскритиковал канал для оккупированных территорий Дом

Игорь Кондратюк / Главред

В Верховной Раде был принят законопроект по телеканалу UA/TV, который упрощает вещание на территорию оккупированных территорий Украины.

Знаменитый продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook раскритиковал деятельность канала Дом для оккупированных территорий Украины.

"Слуги народу хочуть створити хохляцький телеканал ДАМ", - пишет он.

Причем в комментариях сразу начали появляться комментарии от его подписчиков.

""Дам, не дам,..дам, но не всем"(из анекдота))", "А кто им помешает?", "Їм "давати" не звикати!", "Та-да-да-ДАМ.", "Хай йдуть в сраку зі своїм каналом!", "Слоган каналу для електорату буде - Дам, але не вам!", "У нас мало каналов?))", "Мають право. 73% імбецилів потребують свіжих емоцій", - пишут в комментариях.

Законопроект предусматривает, что государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с оккупированными территориями и на границах.

"Новый телеканал иновещания "Дом", который стартовал в начале марта вместо UA|TV, теперь сможет качественно использовали мощности иновещания, чтобы обеспечивать доступ к информации и быть на связи с нашими гражданами и держать их в курсе позиции государства", - прокомментировал законопроект Александр Ткаченко в Facebook.

Напомним, что телеканал Дом запустили на основе канала UA/TV, и свое вещание он начал с 1 марта. На нем вещают самый лучший контент со всех украинских каналов специально для оккупированных Россией территорий Украины.