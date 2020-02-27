Канал для оккупированных территорий: как назвали и когда запустят

Канал для ОРДЛО и Крыма скоро заработает / УНИАН

Новосозданный телеканал для временно оккупированных россиянами и боевиками районов Украины получил название Дом и начнет вещать либо 1, либо 2 марта 2020 года.

Такое сообщение опубликовал портал Детектор медиа со ссылкой на собственные источники. По словам источников, дизайн логотипа канала специально сделан так, что название можно прочесть двумя различными способами - как "Дом" и как "Дім".

Также есть информация, что название нового канала утверждал лично президент Владимир Зеленский. Презентацию Дома проведут в понедельник, 2 марта, в 15.00.

Напомним, ранее, 3 января 2020 года стало известно, что главой информационного вещания нового канала для ОРДЛО и аннексированного Крыма назначили Елену Трибушного - экс-главного редактора 24-го канала. Однако через две недели она отказалась работать далее - из-за слишком разного видения реализации проекта канала с другими представителями руководства.