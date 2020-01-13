"Суслик, которого никто не видел": Эксперт оценил затею с каналом для жителей Крыма и Донбасса

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Известный украинский политолог и глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в весьма ироническом стиле прокомментировал идею о запуске нового украинского канала для жителей временно оккупированных территорий - вместо иновещания UA|TV.

"Закрыли иностранное вещание в Украине. И слышны стоны. А я считаю правильно. Нужно вообще закрыть все в государственные СМИ. Их рейтинг нулевой. Перестать рассказывать сказки, что Общественное ТВ вот-вот взлетит. Не может оно взлететь в стране, где нет общества. У нас нет общих интересов", - заявил он.

По мнению Романенко, Украина на данный момент в принципе не нуждается в иностранном вещании - поскольку в стране нет консенсуса в обществе.

"Потому не нужно рыдать по иностранному вешанию. Это как суслик, который есть, а его никто не видел. Особенно за рубежом. На него нет ни денег, ни понимания, что интересно миру и что интересного мы можем рассказать , потому что мы не интересны даже сами себе. Плюс нет внешней политики у Украины. Ну серьезно, не считать же внешней политикой прием ударов боксерской грушей", - утверждает он.

Читайте такжеНацсовет проверит канал НАШ из-за трансляции пресс-конференции ПутинаВ целом, Романенко твердо убежден, что весь проект с запуском русскоязычного канала для временно оккупированных территорий изначально обречен на неудачу.

"Потому это априори идея обреченная на неудачу. Сначала нужно с государством определиться. Какие у него приоритеты. А потом уже можно выстраивать какие-то месседжи для внешнего мира. Именно поэтому я считаю, что русскоязычный канал на Донбасс такой же бессмысленной идеей", - подытожил он.

Напомним, ранее замминистра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук заявлял о том, что с 15 февраля на базе телеканала UA|TV начнет вещание телеканал для жителей временно оккупированных территорий на Донбассе и аннексированного Крыма.