Карбонара как в ресторане - как просто приготовить классическую карбонару

Паста карбонара - классический рецепт / Pixabay

Канадский Шеф-повар колумбийского происхождения, который живет и работает в Украине Эктор Хименес-Браво раскрыл секрет быстрого и простого приготовления пасты карбонара дома, как в ресторане.

Шеф-повар и ведущий Мастер-Шеф Эктор Хіменем-Браво приготовил пасту карбонару дома и показал подробный рецепт карбонары без сливок.

"Карбонара! Эта паста покорила миллиарды людей, и теперь пришла ваша очередь! Ну нельзя сейчас в Италию, и ничего! Италия уже у вас на кухне! Мой самый любимый рецепт Карбонары", - пишет Эктор в Instagram.

Не все ингридиенты ежедневно использует рядовой украинец, однако рецепт достаточно простой для того, чтобы сделать карбонару дома, как в ресторане.

Паста Карбонара классический рецепт

Карбонара ингредиенты:

Карбонара рецепт / Instagram

панчетта 40 грамм на 1 порцию

яйца (1 желток на одну порцию) + 1 желток всего количества

черный перец

паста спагетти

сыр Пекорино Романо 30 грамм на 1 порцию

черный перец свіжозмолотий

Карбонара рецепт / Instagram

Паста карбонара способ приготовления:

Для начала порежьте панчетту, как на картинках-инструкции. Затем следует обжарить панчетту, вытащить, просушить от масла.

Далее взбейте яйца и добавьте сыр, черный перец.

Карбонара рецепт / Instagram

После этого аккуратно смешайте смесь с обжаренной панчеттой в миске.

Карбонара рецепт / Instagram

В дальнейшем ча заняться пастой - отварите пасту. Если у вас магазинная - следуйте инструкциям на упаковке. После этого следует оставить немного воды из-под пасты для соуса и переходить к сковороде.

Карбонара рецепт / Instagram

Выложите пасту в сковороду, где был обжарен панчетта и добавьте весь соус, добавьте немного воды из-под пасты.

Карбонара рецепт / Instagram

Подавайте украсив сыром Пекорино. Приятного аппетита!

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