Вкуснейшая окрошка – рецепт на разных основах

Окрошку на кефире нужно продержать в холодильнике два часа / instagram.com/chishminsky_zavod

Летнее первое блюдо – холодный суп окрошка – можно приготовить на разных основах. Для приготовления классического варианта этого блюда используют белый квас, он несладкий.

Также окрошку можно сделать на кефире, на сыворотке, на сметане, на воде (на минералке), на майонезе и на бульоне.

Главред решил собрать вкуснейшие рецепты окрошки на разных основах.

Вкуснейшая окрошка – рецепты на разных основах

Рецепт окрошки на кефире или на сыворотке

Ингредиенты:

1 л кефира жирностью 3,2%;

Газированная вода;

3 столовые ложки сметаны;

350 г огурцов;

140 г редиса;

90 г зеленого лука;

30 г петрушки;

30 г укропа;

Вареные яйца 5 штук;

300 г отварной картошки;

300 г колбасы или отварного мяса;

Соль, перец – по вкусу.

Как готовится вкуснейшая окрошка – рецепт на кефире

Мелко нарежьте колбасу и все овощи. Зелень порубите. Измельчите два яйца. Из трех яиц извлеките желток и разомните, чтобы получилась кашица. Белки порежьте и отправьте к уже измельченным ингредиентам.

Смешайте все ингредиенты, посолите и поперчите. Потом все залейте кефиром или сывороткой, добавьте сметану и снова все перемешайте. Суп на кефире можно разбавить газировкой.

Благодаря растертым желткам окрошка на сыворотке получится гуще.

Готовый суп поставьте в холодильник на два часа – он хорошенько остынет, огурцы пустят сок и придадут блюду свежести.

Окрошку можно приготовить и на кефире, и на сыворотке / instagram.com/k_zorka.ru

Вкуснейшая окрошка классическая – рецепт

Главный ингредиент для классической окрошки – несладкий квас.

Классическая окрошка – ингредиенты:

Белый квас;

Вареная куриная грудка;

Огурец;

Яйцо, сваренное вкрутую;

Картофель;

Редис;

Зеленый лук;

Укроп;

Петрушка;

Ложечка хрена или горчицы;

Соль, перец.

Как готовится вкуснейшая окрошка на квасе

Нарежьте курицу, овощи и яйцо мелким кубиком и порубите зелень. Все перемешайте, посолите, поперчите и залейте квасом.

После этого окрошка с курицей почти готова – поставьте ее в холодильник минимум на 40 минут. Перед подачей добавьте в блюдо хрен или горчицу.

Окрошку на квасе стоит продержать в холодильнике минимум 40 минут / instagram.com/chronic_culinary

Вкуснейшая окрошка на сметане и на майонезе

Не стоит готовить окрошку только на сметане или на майонезе – суп будет очень густым и жирным. Сметану можно смешать с майонезом и разбавить обычной водой или минералкой.

Вкуснейшая окрошка – состав супа на сметане и на майонезе:

5 столовых ложек сметаны;

5 столовых ложек майонеза;

1,5 литра минералки;

4-5 яиц, сваренных вкрутую;

Вареный картофель – 4-5 штук;

2 огурца;

Редис – 6 штук;

200 г вареной колбасы;

1-2 зубчика чеснока;

Зеленый лук, укроп, соль, перец – по вкусу.

Как готовится вкуснейшая окрошка на майонезе и на сметане

Нарежьте кубиком картофель, колбасу, яйца и огурец, а редис натрите на терке. Чеснок тоже натрите на терке. Порубите зелень. Смешайте сметану с майонезом, добавьте натертый чеснок, соль, перец и порубленную зелень.

Теперь окрошка на воде почти готова – смешайте соус с измельченными ингредиентами, влейте минералку, все досолите и поперчите, если есть надобность, и перемешайте.

Готовый суп поставьте в холодильник минимум на 40 минут.

Готовая окрошка на минералке должна находиться в холодильнике минимум 40 минут / Скриншот с instagram.com/mimidas_m

Вкуснейшая окрошка – рецепт на бульоне

Ингредиенты:

2,5-3 л куриного бульона;

300 г куриного филе;

250 г вареной колбасы;

3 огурца (средние);

Вареный картофель – 4 штуки;

Яйца, сваренные вкрутую, 7 штук;

1 столовая ложка неострой горчицы;

2/3 чайной ложки лимонной кислоты;

Одна луковица;

Зеленый лук, укроп, соль, перец, майонез – по вкусу.

Как готовится вкуснейшая окрошка на бульоне

Отварите филе на маленьком огне до готовности. Чтобы бульон получился вкусным, добавьте в воду несколько лавровых листов, одну луковицу, разрезанную пополам, соль и перец. Готовый бульон остудите.

Яйца, овощи и курицу порежьте кубиком, а зелень порубите. Уложите ингредиенты в кастрюлю, добавьте майонез, горчицу, соль, лимонную кислоту и все перемешайте.

Залейте все ингредиенты остывшим бульоном. Перед подачей суп поставьте в холодильник минимум на 40 минут.