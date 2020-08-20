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"Каждый третий - долбо*б": Лолита высказалась о журналистах

20 августа 2020, 16:33

Лолита Милявская емко и с "крепким русским" высказалась о том, что в сети распространили слухи об ее "инфаркте".

Лолита Милявская
Лолита Милявская / Instagram

Лолита Милявская отреагировала на новость в сети, в которого говорилось, что у нее инфаркт. Певица сдержала эмоции, но на видео намекнула, что вместо того, чтобы придумывать истории про ее здоровье, стоило бы осветить другие темы.

Лолита Милявская считает, что каждый третий журналист после случившегося - не очень умный и недалекий человек. О своих впечатлениях о переполохе из-за "утки" в сети, она записала видео для Instagram.

"Сколько осталось журналистов вообще?.) Скажу, человек 5. Остальное - Помойка, которой главное "сенсация". Пишу, потому что, пока я занималась работой, перепугали всех моих Близких Друзей, сообщениями про "инфаркт". Конченые Мудаки", - подписала она видео..

В ролике Лолита более подробно рассказала о том, что произошло - для тех, кто еще не слышал о "сенсации".

"Сколько же долбо*бов на свете... Причем, каждый третий называющий себя журналистом - долбо*б. Я никак не могла понять, почему мои друзья сегодня целый день думают о моем здоровье. Я оставалась в программе "Криминал", я репетирую, а вчера после представления в театре модерн я сказала, что у меня от уважения к режиссеру и труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь. А те, кто называет себя журналистами, и вместо того, чтобы писать про Хабаровск и Беларусь, - пишите, про то, что Милявская вас переживет. А вы - мудаки", - говорит певица.

Лолита назвала журналистов дол60ёбами и мудаkами видео онлайн:

К сожалению, уже неизвестно, кто именно опубликовал непроверенную информацию, скорей всего, текст удален.

Напомним, что 19 августа звездный адвокат Михаила Ефремова на суде был уличен в том, что распространял среди СМИ неправдивую информацию, а когда журналисты ему на это указали, Эльман Пашаев их всех оскорбил.

Лолита Милявская новости шоу бизнеса инфаркт
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