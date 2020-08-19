Адвокат Ефремова опустил статус журналистов "ниже плинтуса" за вопросы

Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП с Сергеем Захаровым, из-з которого тот умер через 3 минуты по прибытию в больницу. На заседаниях суда по делу, адвокат Ефремова Эльман Пашаев с удовольствием делиться со СМИ некоторой информацией, но после госпитализации актера 11 августа, юриста поймали на сообщении недостоверной информации.

Когда журналисты спросили с Эльмана Пашаева о распространении дезинформации, он оскорбительно отозвался в их адрес, пишет телеграм-канал Mash.

"Зачем было обманывать?", - спрашивают у Пашаева.

В ответ юрист перешел в атаку: "У вас совесть есть вообще? Дайте отдыхать!".

После настойчивости журналистов Пашаев разразился высказыванием:

"Врете вообще то вы... Вы показываете на всю страну свою воспитанность. Низкого социального статуса на всю страну", - говорит он.

Когда ему упрекнули словами о инсульте Ефремова, Пашаев отказался от слов: "Я такого не говорил!".

Адвокат Ефремова опустил журналистов "ниже плинтуса":

Ранее Эльман Пашаев уже успел порадовать публику тем, что искал причин трагедии в непрочной конструкции автомобиля "ВАЗ", а виноватым называл транспортное средство, а не водителя.

Напомним, что в сеть слили выписку Ефремова с настоящим диагнозом. Эльман Пашаев до этого говорил журналистам, что у актера инсульт.