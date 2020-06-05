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Константин Хабенский стал жертвой мошенников

5 июня 2020, 15:52

Российский актер Константин Хабенский не проверил все перед подписанием документов, и потерял миллионы рублей

Константин Хабенский
Константин Хабенский / vk.com Константина Хабенского

Знаменитый российский актер Константин Хабенский стал жертвой недобросовестных строителей.

Хабенский попал в к непорядочным людям, когда решил отремонтировать квартиру в элитном ЖК в районе Новослободской, готовясь к пополнению в семье сообщает РЕН ТВ.

Актер обратился в Главное СУ СК России по Москве с заявлением о преступлении, которое произошло еще в марте 2019 года. Дело в том, что в конце зимы 2019-го в семье Хабенского и актрисы Ольги Литвиновой родилась вторая дочь. Осенью 2018-го, готовясь к этому событию, супруги заключили договор с микрокомпанией "Империя", чтобы отремонтировать квартиру.

Ремонтные работы обошлись почти в шесть с половиной миллионов рублей. 13 марта 2019 года Ольга и представитель строительной микрофирмы Руслан Сауткин подписали акт приема работ.

Судя по всему, Ольге, которая 1 февраля во второй раз стала мамой, было не до проверки, и супруги только потом обнаружили, что работы выполнены не полностью – лишь после того, как осмотрели уже отремонтированную квартиру.

Константин и Ольга указали на это подрядчику и потребовали вернуть деньги. Тот согласился с претензиями, но попросил отсрочку до 1 марта 2020-го. Однако и через год деньги Хабенскому строитель не вернул. Именно поэтому обращение к правоохранителям состоялось так поздно. В итоге пришлось специально заказывать строительно-техническую экспертизу, чтобы подтвердить факт обмана и затем подать заявление в Следственный комитет.

"Пока ведется доследственная проверка. Уголовное дело не возбуждено", - сообщил РЕН ТВ источник.

Ко всему прочему выяснилось, что за пару дней до подписания акта приема ремонтных работ Руслан Сауткин перестал быть владельцем и гендиректором ООО "Империя". Сейчас у компании, в штате которой числится всего один человек, другой владелец и руководитель.

Ранее Филипп Киркоров проиграл суд на миллионы рублей компенсации своему прорабу.

Константин Хабенский новости шоу бизнеса мошенник
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