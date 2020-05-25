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Киркоров проиграл суд на миллионы рублей компенсации

25 мая 2020, 16:27

Филипп Киркоров проиграл суд Петру Маринину, который решил отсудить у короля российской поп-музыки миллионы рублей.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / Instagram

Филипп Киркоров проиграл дело в Таганском суде своему прорабу Петру Маринину.

Филипп Киркоров проиграл своему экс-партнеру Петру Маринину суд почти на два с половиной миллиона рублей, пишет KP.ru

Теперь отец двоих детей на карантине Филипп Киркоров должен заплатить 2 миллиона 282 тысячи 784 рубля.

"Плюс певцу придётся выплатить госпошлину - 19600 рублей", - добавили в пресс-службе суда.

Как стало известно, ИП Маринин П.В. - были наняты для выполнения ремонтных работ в загородном доме Киркорова.

По словам совладельца Петра Маринина, специалисты установили дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и провели другие виды отделки в замке Киркорова.

Однако, в итоге, отец-одиночка  отказался платить и не додал 7 млн 660 тысяч рублей. Именно сумму и требовали с Киркорова, но суд удовлетворил иск частично - 2 млн 282 тыс 784 руб.

Киркоров заявил, что рабочие сделали работу некачественно, поэтому остались без денег.

Пока неизвестно, будет ли Киркоров подавать апелляцию.

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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