Крис Эванс показал фото члена и вызвал бурное обсуждение в сети

Крис Эванс / кадр из к/ф Мстители

Крис Эванс случайно засветил фото своего (или принадлежащего кому-то другому - ведь у нас свободное общество?) члена во время записи сторис с экрана своего телефона.

Звезда Marvel "Капитан Америка на пенсии" показывал поклонникам видео с друзьями, и случайно продемонстрировал, что в галерее телефона у него сохранены дикпики.

Поклонники сразу обратили внимание на фото, и заполонили сеть скриншотами, а в Твиттере началось бурное обсуждение моральной стороны и последствий поступка Криса. Сторис он удалил, но он не может удались все скриншоты, сделанные пользователями соцсетей.

Кроме того, фанаты обратили внимание, что Крис Эванс еще и сохранил себе дерзкий мэм Guard That Pussy

Крис Эванс / Instagram

Битва комментариев развернулась сразу в твиттере и в Редитте. Часть фанатов отметила, что Эванс сразу же удалил неудачное сторис, поэтому, распространение скриншотов и видео нарушает его конфиденциальность и вообще права. Другим стала интересна судьба Эванса в кино после такого - если бы он еще играл в фильмах Марвел, его бы уволили - считают эти люди. Еще одна категория просто радуется тому, что Крис Эванс "красивый мужчина".

Ну и последняя группа поносит актера на чем свет стоит за неподобающее обнажение, за сомнительный мэм с Guard That Pussy, и за права всех, кого он нарушил, случайно засветив свое неудачное сторис.

"Всем, кто говорит о том, что Крис Эванс сливает свои обнаженные фотографии, не следует распространять это видео", - написал в Твиттере фанат. - "Вы нарушаете его конфиденциальность после того, как он понял и удалил ее. вам действительно не нужно распространять это повсюду".

"Крису Эвансу нужно взять уроки у Ким Кардашьян , как обрезать видео", - предложил другой

как обрезать видео", - предложил другой "Крис Эванс слил свои обнаженные тела, поэтому я жду, когда он твитнет фотографию своей собаки-ловкача для устранения повреждений".

"Совершенно не заботится о том, чтобы Крис Эванс был обнаженным, он настоящий мужчина и симпатичный".

"Вторжение геев на страницу Криса Эванса", - подписали видео

Напомним, Крис Эванс популярен благодаря двум франшизам - Фантастическая четверка, в которой он играл Шторма, и Мстители, где сыграл Капитана Америку. В финальном фильме Мстители Финал он отправился в прошлое и прожил жизнь со своей возлюбленной, таким образом "выйдя на пенсию" и закончив карьеру в фильмах Марвел.

В 2019 году вышел фильм Достать Ножи с Крисом Эвансом в главной роли - он играет детектива. Создатели планировали сделать из него франшизу.

Фильм Достать ножи 2 собирались начинать снимать в 2020 году, но начался карантин из-за коронавируса.