Достать ножи 2: фильм официально готовится к съемке

Достать ножи-2 / Lionsgate

Фильм Достать ножи-2 официально поставлен на конвеер Lionsgate.

Во время отчёта для инвесторов топ-менеджеры Lionsgate открыто заявили, что студия выбирает даты начала съемок не только для Джона Уика-4, но и для Достать ножи-2.

Детективный триллер Райана Джонсона скоро дойдёт до отметки в 300 миллионов долларов мировых сборов при бюджете в 40 миллионов.

Фильм с потолстевшим Крейгом и злодеем-Эвансом принес студии не только много денег, но и престиж – "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.Читайте такжеОн написал убийства: рецензия на фильм Достать ножи

По словам представителей Lionsgate, фильм доказывает, что успешная франшиза может возникнуть в любой момент.

Только Джон Уик 3 и Достать ножи повысили весь доход студии на 30%.

Сам Райан Джонсон сразу же не скрывал, что хочет снять еще один фильм про детектива Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крэйга.

Пока не ясно, как это скажется на обязательствах режиссёра перед Lucasfilm — он всё еще планирует свою трилогию Звездных войн, уже без Скайуокеров.