"Круга напоминает": Кошевой отрастил волосы и усы

Евгений Кошевой / Improv Live Show

Украинский комик Евгений Кошевой показался со своей любимой женой на совместном фото в новом образе.

Евгений Кошевой показал, что с ним происходит, когда он перестает бриться каждый день. Его фото опубликовали на официальной странице Студии квартал 95 в Instagram

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"! Кто знает, когда еще нам удастся это увидеть", - говорится в описании.

На фото Евгений Кошевой с женой позирует не традиционно лысым-гладким, а с ежиком а-ля пацан из 90-х, усами, и даже маленькой бородкой.

Евгений Кошевой / Instagram

Кстати, если кому-то это кажется фотошопом, то Евгений во время карантина уже успел мелькнуть с частично отросшими волосами.

Евгений Кошевой / Instagram

"Чимось Круга нагадує",

"Совсем другой человек!", "Жека огонь красава", "Круто,ему идёт с "iжачком")",

"Зеленский ушел, Лысый ушел... Юзика не видно.. Шо дальше ??!! Лена в мэры и Пикалов в попсу?!"

"После того как Зеленский стал президентом у 95 квартала не только руки стали волосатые, а волосы начали расти в самых неожиданных местах там где их не было 19 лет",

Напомним, что дочь Кошевого Варвара рассказала, что в школе ее гнобят из-за папы, который работает в Квартале и дружит с Владимиром Зеленским.