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"Папа - клоун": дочь Кошевого гнобят в школе из-за знаменитого отца

3 ноября 2020, 11:46

Варвара Кошевая, которая пробовала свои силы на Голос Дети и Отбор на Детское Евровидение, рассказала, что над ней издеваются в школе, и она не может с этим справиться.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой / УНИАН

Дочь знаменитого украинского комика Евгения Кошевого Варвара откровенно рассказала, что считает школу настоящим адом, и что ей не дают спуску из-за папиной работы.

В интервью КП.юа Варвара рассказала, что не хочет ходить в школу, потому что дети специально стараются сделать ей максимально больно.

"У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место. Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа – клоун. А он не такой", - говорит девочка.

Она пытается доказать детям, что ее папа достиг очень многого, и спорит с ними, но это только усиливает буллинг.

"Да, мне очень обидно, что дети так поступают. Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить. Он достиг очень многого. А чего достигли те, кто так о нем говорит", - объяснила она.

Ксения Кошевая, Варвара Кошевая
Ксения Кошевая и Варвара Кошевая / Instagram

"Как-то меня очень жестко подставили: начали скандал, начали меня обзывать, и в итоге я осталась виноватой. Больше такого не хочу. Папа говорит: "Может, пойти набить морду?" И что? Что это изменит? Это неправильно. Но, правда, я уже не могу это выслушивать. Наверное, нужно просто говорить с родителями, которые так воспитывают детей, что они могут говорить гадости другим", - пришла она к выводу.

Напомним, что Варвара Кошевая появилась в сериале "Папа рулит", который показывают по телеканалу ТЕТ.

Как известно, Варвара Кошевая – старшая дочь актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на телешоу, участвовала в шоу Голос . Дети 2019, приходила на проект Рассмеши комика.

До этого Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает своих дочек.

Евгений Кошевой Варвара Кошевая новости шоу бизнеса
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