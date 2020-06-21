Папины дочки: Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает девочек

Евгений Кошевой / УНИАН

Сегодня, 21 июня, украинские папы празднуют свой профессиональный праздник – День отца. Евгений Кошевой вместе со своей женой Ксенией растят 12-летнюю дочь Варвару и 5-летнюю Серафиму. В интервью Маше Ефросининой для Экзамена на откровенность, актер и ведущий Improv Live Show (Новый канал) рассказал, что для него значит отцовство.

"Быть папой одних девочек – это, конечно, же счастье. Ведь когда ты приходишь домой, тебя всегда обнимут. Серафима меня каждый день радует. Она может сказать: "Папа, ты такой красавчик". Но это не значит, что ей что-то от меня нужно, как оказалось. Просто так она проявляет любовь", – улыбается Кошевой.

Варвара Кошевая и Серафима Кошевая / instagram.com/yalta_k/

Звездный папа тоже проявляет чувства к своим девочкам по-особенному. Например, выучил имена всех кукол.Читайте такжеЧудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки

"Варя Серафиме по наследству передает свои куклы. И, естественно, странно не знать их имена, когда у тебя весь дом ими завален. Варе куклы уже неинтересны. Ей нравится корейская группа BTS, она знает по именам солистов. Дочь должна учить английский и французский, а у нее вся тетрадка исписана корейскими словами (смеется)", – говорит ведущий Improv Live Show.

Звездный папа старается всячески баловать любимых девочек, но не перегибает палку.

Евгений Кошевой и семья / Instagram

"У меня дети ходили в государственные садики. Варя учится в государственной школе, и Серафима будет учиться там же. Не вижу в этом проблемы. Если поставить дочерям выбор, что купить: половину батона или три куклы, они выберут первое – они любят поесть (смеется)", – признается Евгений.

Сейчас из-за коронавируса актер много времени проводит с семьей и балует дочерей вниманием, которого порой так не хватает при насыщенном гастрольном графике.

К слову, если вы еще не придумали, куда пойти на День отца, то можно последовать советам Юлии Панковой, которая объяснила, как правильно собираться на пикник.

Ведущие Тайного агента дали инструкцию, как безопасно отдохнуть в веревочном парке.

Не менее захватывающе будет приготовить что-то вместе - например испробовать рецепт хот-дога по-украински из картошки вместо булочки.