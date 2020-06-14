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Как приготовить хот-доги дома из картошки и сосисок - рецепт от звезды

14 июня 2020, 20:00

Сложно найти, кто не любит американское блюдо - хот-доги, но не всегда под рукой есть булочки,

Хот-дог
Рецепт - как приготовить хот-дог дома / Pixabay

Участник гастропроекта Хлебное зрелище Илья Семин поделился рецептом необычного кулинарного шедевра, который предлагает альтернативный способ приготовления хот-догов.

Как приготовить американский хот-дог, знает каждый — это популярное американское блюдо уже давно не экзотика для украинцев. Эксперт шеф-повар гастропроекта Хлебное зрелище, который Новый канал выпускает в YouTube, Илья Семин поведал рецепт хот-дога с тиле студенческого общежития.

"Надеюсь, нашего гостя (шеф-повар киевского ресторана Адель Алексей Краковский, — прим. ред.) предупредили, что мы собираемся в Нью-Йорк, поэтому я и приготовил американское блюдо. Правда, из украинских продуктов", — сказал Илья Семин.Читайте такжеПростой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

Украинский хот-дог: рецепт от Ильи Семина

Хот-дог по-украински
Хот-дог по-украински / Новый канал

Ингредиенты:

  • картофель — 1 большой;

  • сосиска — 1 шт.;

  • соленый огурец — 1 шт.;

  • кетчуп, майонез — по вкусу.

Хот-дог по-украински
Хот-дог по-украински - ингредиенты / Новый канал

Украинский хот-дог - способ приготовления:

  1. Сварите картошку в подсоленной воде, пока она не станет мягкой внутри.

  2. Сварите сосиску, предварительно сделав разрезы по краям.

  3. Сделайте треугольный разрез в картошке, смажьте его кетчупом и майонезом.

  4. Положите в разрез мелко нарезанный соленый огурец и сосиску — картофель используется вместо булки.

  5. По условиям проекта, шеф-повар должен был добавить в блюдо красную икру и вермишель быстрого приготовления. Но мы повторять этот эксперимент не рекомендуем.

После приготовления, Шеф-повар ресторана Адель должен был оценить блюдо. Как все прошло - смотрите в новом выпуске

Хот-дог по украински - Хлебное зрелище смотреть онлайн выпуск:

Напомним, Хлебное зрелище — гастропроект, который Новый канал выпускает в YouTube. В нем шеф-повара Илья Семин и Антон Васильев соревнуются в искусстве кулинарной импровизации. Они готовят разные блюда из одинаковых наборов продуктов и угощают ими приглашенных звездных гостей. Шеф-повар, чьи блюда понравятся большему количеству гостей, получит главный приз — гастротур по Нью-Йорку.

рецепты новости шоу бизнеса советы от звезд Новый канал
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