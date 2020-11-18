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Кто получит наследство Романа Виктюка - где нашли его наследников

18 ноября 2020, 19:48

Украинский и советский режиссер Роман Виктюк не имел детей и жены, чтобы передать им свое наследство. Стало известно, кто теперь унаследует все его состояние

Роман Виктюк
Роман Виктюк / Facebook

Режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве, болея коронавирусом. Врачи установили, что у него случился инсульт, и он умер от анемии.

У Виктюка не было жены и детей, поэтому всех озадачил вопрос, кому достанется наследство Романа Виктюка. Все получат его родственники во Львове, сообщил адвокат Сергей Жорин издания "КП.ру".

"Если завещание не составлено, то все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам. В случае, если таких родственников нет, в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети. Между ними имущество делится поровну",– отметил адвокат.Читайте такжеУмер Роман Виктюк - народный артист Украины и советский режиссер

Журналисты КП установили, что Роман Виктюк зарабатывал около шести миллионов рублей в год. Он ничего не откладывал и не хранил, а наибольшей его страстью были дизайнерские пиджаки, на которые не жалел средств. Все, что у него было – квартира в доме на Тверской в Москве, которая когда-то принадлежала сыну, а потом и внуку Сталина.

"Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть. Ничего не откладывал, не собирал. Жил один, без семьи. Но во Львове у него остались близкие родственники – две сестры и племянница. Там в семейной могиле Романа Григорьевича и похоронят", – рассказала Валентина Талызина, которая имела роман с Виктюком 65 лет назад.

Роман Виктюк
Роман Виктюк / Facebook

Женщина добавила, что последний раз она видела режиссера около года назад на премьере спектакля "Мелкий бес" в его театре.Читайте также"Оставьте в покое": что Роман Виктюк говорил про Украину

"Он принимал гостей в своих шикарных пиджаках, дарил книги, был так счастлив. Знаете, его ведь ничего не интересовало больше, только театр, небо и человек. Он гений, до такого уровня другим дорасти невозможно. Для меня он всегда был гуру, другим, любимым человеком. И конечно, учителем. Именно он меня отшлифовал как актрису", – вспомнила Талызина.

Напомним, что Романа Виктюка планируют похоронить во Львове.

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