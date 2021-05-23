Курьез на Евровидении-2021: у солиста Måneskin после победы треснули штаны на причинном месте

Группа Måneskin победила на Евровидении 2021 / Фото Reuters

22 мая в Роттердаме прошел финал Евровидения 2021. Победу одержала Италия. Группа Måneskin с песней Zitti e buoni набрала рекордное количество голосов.

После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования на Евровидении 2021, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте. Видео с курьезным моментом опубликовано в Twitter Евровидения.

Участники группы над ситуацией только посмеялись. Сам Дамиано не растерялся и даже охотно позировал фотографам, а потом и вовсе дорвал свои дизайнерские штаны.

К слову, главный вокалист группы Måneskin Давид Дамиано, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио вышли на сцену в похожих нарядах в стиле 70-х. Костюмы для них создал итальянский дом моды Etro. Фронтмен группы Давид завершил образ серьгами-кольцами и чокером на шее. Также у всех участников был яркий макияж и массивная черная обувь.

Как сообщал Главред, Украина порвала зал своим выступлением на финале Евровидения 2021.

Как и писали фанаты Евровидения в многочисленных комментариях к песне, выступление зажгло зал и вызвало бурные танцы и проявление эмоций у всех, кто был в нем.

Иностранцам очень понравился стиль группы Go-A, поэтому они начали переводить Шум на свои языки сразу после первого полуфинала

После того, как украинцы завершили последние ноты песни, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием в финале оказался одним из самых теплых.