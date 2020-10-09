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Леся Никитюк раскрыла интригу о своей личной жизни

9 октября 2020, 16:19

Украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла одну из главных тайн о своей приватной жизни. Девушка рассказала, кому отдает своего собачку Рафика, и кто ведет его соцсети.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Еще сутра Леся Никитюк была в Украине, а вечером уже постит сториз из Турции. Кажется, эта звезда не может усидеть на месте. Чтобы снять второй сезон Le Маршрутки, она провела на колесах 96 дней! Все это время ее песик Рафик скучал за своей хозяйкой, ведь она не взяла его с собой.

Однако, Леся обычно не распространяется о своей личной жизни, вплоть до того, кому отдает Рафика на время своего отсутствия.

"Пес стал полноправным членом нашей семьи, родственники в очередь становятся – с кем поживет Рафик, пока я уезжают на съемки, – смеется Леся Никитюк. – На подхвате всегда мама Кэт, которая души в нем не чает. А еще у нас есть чатик с родителями, друзьями и кумовьями. Читайте такжеЛеся Никитюк довела до слез поклонников прощанием с РафикомИ когда я куда-то уезжаю, пишу: "Кто возьмет Рафика?" И там такое начинается! Пес нарасхват!".

Рафик, как и его хозяйка, – настоящая звезда в Instagram. У него почти 45 тысяч подписчиков. А есть ли у Леси помощник, который помогает вести аккаунт собачки?

"Послушайте, ну конечно Рафик сам пишет посты и выставляет фото, – смеется Леди Ле. – Понятно, что мы только помогаем ему делать снимки. А всем остальным он занимается самостоятельно. Шучу! Мы вместе наполняем его профиль. Специального человека, который ведет за меня Instagram, нет. Я все пишу сама. Что подтверждают ошибки, которые иногда проскальзывают в текстах. Выгнала бы помощника, который так пишет".

Леся Никитюк и Рафик
Леся Никитюк и Рафик / Новый канал

Напомним, что Новый канал выпускает второй сезон Le Маршрутка 19 октября в 18-00

Леся Никитюк новости шоу бизнеса Новый канал
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