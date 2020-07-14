"Я кайфую": Никитюк похвасталась облегающим нарядом

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она примерила откровенное боди.

Леся Никитюк в боди с открытым животом опубликовала свое фото в Instagram.

"Никогда не писала глубоких постов.. сегодня начну... Жизнь боль - согласны?", - пишет Никитюк

На фото Леся полулежит на диване в белом полупрозрачном наряде, демонстрируя плоский загорелый животик в откровенном наряде. телеведущая продемонстрировала удачную модель боди не только с декольте, но и с открытым животом.

Поклонники пришли в восторг не только от откровения телеведущей в посте, но и от ее стройной соблазнительной фигуры.

Леся Никитюк / Instagram

"Я кайфую с этой фигуры", "Жизнь-боль, когда размер ноль. У Вас, Леся Ивановна, все ок. Так что не, не согласны :)", "Гарне фото", "Хочеш к*нілінгус?", "Разве что, если такую облегающую одежду ,как на вас, не по размеру одел ;-) А так - нет, не боль", "Дуже глибоко", "Леся сладкая конфетка!)))", - пишут в комментариях.

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