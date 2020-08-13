Вокалистка Монатика Lida Lee выпустила сольно дебютный клип

Lida Lee / кадр из клипа

Lida Lee вместе с Дмитрием Монатиком выпустила видео на трек Достопримечательность.

Дмитрий Монатик открыл свой продюсерский центр MONATIK Corporation. Lida Lee стала первой артисткой нового проекта Монатика.

Авант-джаз певица Lida Lee выпустила дебютный клип на композицию Достопримечательность вместе со своим другом и коллегой. Режиссером видео выступила Таня Муиньо, известная своим сотрудничеством с Monatik, Katy Perry, ROSALIA, Скриптонит и другими артистами, оператором стал Никита Кузьменко.

Хореографом танца в клипе выступил Денис Стульников, который вдохновился постановками 60-х годов, среди которых мюзикл "Милая Чарити" Боба Фосса. В этой хореографии много новых идей, которые потом непременно захочется повторить.

Lida Lee / кадр из клипа

Стилистика видео "Достопримечательность" пропитана эстетикой коллекций Ив Сен-Лоран. Над созданием черного боди-смокинга работала Ольга Жижко. Съемки проходили в культовой исторической достопримечательности Европы — Одесском театре оперы и балета.

Достопримечательность - Lida Lee записала клип с Monatik:

В клипе появляется сам Монатик. У артистки ранее уже были коллаборации с мультиартистом. Вместе они исполнили сингл Добеги, который стал чарт-топпером, который вошел в третий сольного альбома Monatik.

Напомним, что Лида Ли приняла участие в Голос країни 2020, но не смогла пройти в прямые эфиры, ушла после нокаутов.