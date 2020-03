Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты

Голос Країни 10 сезон 10 выпуск 22-03-2020: смотреть онлайн / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1. Десятый выпуск Голос Країни 2020 вышел в 21:00 22 марта. Наконец закончились сволкальніе бои, и на шоу Голос вышли нокауты. Впервые за все время в состязании поменялись правила.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набрали Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в восьмом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

На Нокаутах зрителей ждет сюрприз - впервые за всю историю Голоса країни во время вокальных нокаутов тренеры будут иметь право на кражу.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои Чем обернется для участников изменение правил на проекте, и кто займет свое место на стуле ожидания - узнаем после 4 выпусков Нокаутов.

В 10 выпуске Голос Країни Нокауты откроет своим выступлением приглашенный звездный гость - Витторио Григоло. Самый известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнит хит The Queen The Show Must Go On.

На шоу начнут свои бои члены команды Димы Монатика. Он решил избрать для своих подопечных и украинские песни, и мировые хиты.

На сцену выйдет Ася Хорошун, которая работала уборщицей в цирке, чтобы иметь возможность заниматься музыкой, исполнит лирическую песню Бумбокс - Люди. Она исполнит ее в новой аранжировке.

"Я не ожидала, что я пройду "батлы", "слепые прослушивания". То, что я попала в "нокауты" вселяет в меня надежду и уверенность. Голос країни помог мне поверить в себя как певицу. Я готова бороться и доказать, что я достойна прямых эфиров", - призналась Ася перед выходом на сцену.

Мультиинструменталист Сергей Асафатовтоже удивит своим выступлением не только участников, но и звездных тренеров, в том числе своего - Monatika. Он будет петь песню Sting - Roxanne и одновременно играть на двух музыкальных инструментах.

"Гуцул" Сергей Роман, наконец исполнит желаемое, и исполнит песню Несе Галя воду - украинская народная песня прозвучит в стиле R`n`B.

"Для меня этот этап шоу - вокальные нокауты - является самым сложным. Я хочу, чтобы украинские песни звучали в новом звучании, по-современному. Это аутентичный код нашей нации, это наша культура" - рассказал Сергей.

Бэк-вокалистка Monatika Лида Ли, которая пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру, исполнит зажигательный хит Christina Aguilera - Fighter.

"В четвертом сезоне я уступила свое место Maruv - сегодня она уже звезда мирового масштаба, поэтому в этом сезоне я буду бороться за свое место до конца. Сегодня тот самый день, когда решается моя судьба", - сказала Лида перед выступлением.

Голос країни 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн видео 22-03-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00.